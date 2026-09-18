Την τεχνική έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές, αλλά και την αξιολόγηση της πρότασης του αναδόχου για τη συνέχιση των εργασιών, περιμένει η «Ελληνικό Μετρό», προκειμένου να αποφασίσει για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρέδωσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την προσωρινή έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων που έχουν οριστεί ως τεχνικοί σύμβουλοι των κατοίκων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, απαιτείται να πραγματοποιηθούν ειδικές μελέτες στατικής επάρκειας, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η κατάσταση των κτιρίων και να καθοριστούν οι παρεμβάσεις που χρειάζονται.

Οι καθιζήσεις ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων αναφέρει ότι οι καθιζήσεις που καταγράφηκαν σε πολυκατοικίες εξαιτίας της διάνοιξης της υπόγειας σήραγγας έχουν φτάσει έως και τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας υπολογίζεται στα 15 χιλιοστά.

Παράλληλα, οι υπολογισμοί για τις στροφές των κτιρίων, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο αυτά έχουν μετακινηθεί ή γείρει, εμφανίζονται επίσης πάνω από το προβλεπόμενο όριο συναγερμού.

Το στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι πως οι αρχικές μελέτες τρωτότητας, πριν από την έναρξη του έργου, εκτιμούσαν ότι οι επιπτώσεις στα υπερκείμενα κτίρια θα ήταν περιορισμένες ή ακόμη και μηδενικές. Μετά όμως την εκτέλεση των εργασιών, οι ίδιες οι μετρήσεις της εταιρείας κατέγραψαν σημαντικές βλάβες.

Οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως κατά πόσο οι συγκεκριμένες βλάβες έχουν επηρεάσει τη φέρουσα ικανότητα και τη συνολική στατική επάρκεια των κτιρίων.

Για τον λόγο αυτό, στην προσωρινή έκθεση υπογραμμίζεται πως είναι αναγκαίο να εκπονηθούν μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν επηρεαστεί.

Όπως εξηγεί ο δομοστατικός πολιτικός μηχανικός Νικόλαος Κρασάκης, δεν αρκεί να αποκατασταθεί, για παράδειγμα, μια εμφανής ρωγμή, χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί αν και σε ποιον βαθμό η συγκεκριμένη βλάβη έχει επηρεάσει την αντοχή του κτιρίου, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση σεισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό και εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, οι μελέτες στατικής επάρκειας θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν ακόμη και μέσα σε περίπου μία εβδομάδα.

Έχουν ελεγχθεί 14 από τις 25 πολυκατοικίες

Η προσωρινή έκθεση βασίστηκε στα δεδομένα που παραδόθηκαν από την «Ελληνικό Μετρό», αλλά και σε αυτοψίες που πραγματοποίησαν οι ίδιοι οι εμπειρογνώμονες.

Τα στοιχεία που εξετάστηκαν αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ συνολικά οι πολυκατοικίες στις οποίες έχουν αναφερθεί βλάβες ανέρχονται σε 25. Τα δεδομένα παραδόθηκαν στους μελετητές στις 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, οι πραγματικές καθιζήσεις και οι στροφές των κτιρίων επιβεβαιώνονται από τις μετρήσεις, ενώ οι ζημιές που έχουν καταγραφεί δεν μπορούν να αξιολογηθούν μόνο μέσω οπτικών ελέγχων.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται εκθέσεις που αφορούν βλάβες οι οποίες καταγράφηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, όταν και διακόπηκαν οι εργασίες του μετροπόντικα. Μόνο σε δύο πολυκατοικίες πραγματοποιήθηκαν νέες αυτοψίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Οι μελετητές, πάντως, σημειώνουν ότι οι βλάβες φαίνεται να εξακολουθούν να εξελίσσονται, σύμφωνα και με τις αναφορές κατοίκων που παραμένουν στα κτίρια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε βλάβες σε φέροντα στοιχεία, όπως τα υποστυλώματα. Η ύπαρξή τους έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον σε δύο πολυκατοικίες, ενώ σε ακόμη οκτώ κτίρια απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για ρωγμές σε υποστυλώματα.

Οι δύο εμπειρογνώμονες προαναγγέλλουν αναλυτικότερη έκθεση, καθώς το συγκεκριμένο πόρισμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και συντάχθηκε προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι κάτοικοι και οι αρμόδιες αρχές.

Όπως επισημαίνουν, η καθυστέρηση στην πλήρη καταγραφή των επιπτώσεων και στην έναρξη των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης εντείνει την αβεβαιότητα των κατοίκων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της πραγματικής στατικής επάρκειας των κτιρίων σε μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα.

Μετά την κατάθεση της έκθεσης, ο Χάρης Δούκας ζήτησε να διαβιβαστούν στον δήμο και στους εμπειρογνώμονες όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί για το σύνολο των πολυκατοικιών.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι αποφάσεις για τον μετροπόντικα

Η «Ελληνικό Μετρό» αναμένει έως το τέλος της εβδομάδας την πρώτη τεχνική έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ για τις πολυκατοικίες που παρουσίασαν ζημιές στην Κυψέλη.

Ταυτόχρονα, αξιολογεί την τεχνική πρόταση που έχει καταθέσει η κοινοπραξία κατασκευής του έργου σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που θα εφαρμοστούν προκειμένου να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας, ο οποίος παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επανεκκίνηση των εργασιών πριν ενημερωθούν αναλυτικά ο Δήμος Αθηναίων και οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με πηγές της «Ελληνικό Μετρό», η εταιρεία έχει λάβει γνώση της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων που εργάστηκαν για τους κατοίκους και τον Δήμο Αθηναίων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε σχολιασμό των συμπερασμάτων της.

Παράλληλα, έχει ανατεθεί σε ειδικό η αξιολόγηση της τεχνικής έκθεσης του αναδόχου, ο οποίος έχει προτείνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας για την επανεκκίνηση του μηχανήματος.

Μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται είναι η εφαρμογή τσιμεντενέσεων παράλληλα με τη διέλευση του μετροπόντικα. Πρόκειται για τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενα έργα του μετρό στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ άλλων κατά τη διάνοιξη στη Σταδίου, όπου είχαν παρουσιαστεί προβλήματα λόγω υπόγειων πηγαδιών και κοιλοτήτων.

Η «Ελληνικό Μετρό» αναμένεται να εξετάσει από κοινού τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ και την πρόταση του αναδόχου. Στη συνέχεια, πιθανότατα προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναλυτική ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων και των εκπροσώπων των κατοίκων που έχουν επηρεαστεί.

Η εταιρεία διαμηνύει ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη προσοχή και ότι δεν πρόκειται να ληφθούν βεβιασμένες αποφάσεις.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στα κτίρια

Σε ό,τι αφορά τις ζημιές, σύμφωνα με πηγές της «Ελληνικό Μετρό», συνεργεία του αναδόχου έχουν ήδη πραγματοποιήσει ορισμένες πρώτες εργασίες σε διαμερίσματα, όπου οι ένοικοι επέτρεψαν την είσοδό τους.

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως επιφανειακές ζημιές σε τοίχους, αλλά και προβλήματα σε κουφώματα που είχαν μπλοκάρει.

Παράλληλα, η εξέλιξη των ρωγμών παρακολουθείται μέσω ρωγμομέτρων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτές συνεχίζουν να διευρύνονται.

Η έκταση των βλαβών, πάντως, συνδέεται και με την ηλικία των κτιρίων, αλλά και με τον τρόπο και τις προδιαγραφές βάσει των οποίων κατασκευάστηκαν.

Το υπουργείο Υποδομών έχει αναφέρει ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα καθοριστούν ξεχωριστά για κάθε κτίριο, βάσει των συμπερασμάτων της πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ.

Τόσο η «Ελληνικό Μετρό» όσο και το υπουργείο υποστηρίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κτίριο με σοβαρές ζημιές που να το καθιστούν επικίνδυνο για τους ενοίκους του. Παράλληλα, έχει διευκρινιστεί ότι το κόστος των εργασιών αποκατάστασης θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο, ο οποίος διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για αντίστοιχα περιστατικά.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι πλέον να αποσαφηνιστεί το εύρος των απαιτούμενων παρεμβάσεων και αν αυτές θα περιοριστούν σε επιφανειακές επισκευές ή θα χρειαστεί να επεκταθούν και σε ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού των κτιρίων.

Νέα σελίδα στην «Ελληνικό Μετρό»

Την ίδια ημέρα, η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε την ανάληψη της θέσης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου από τον Χρήστο Καραδήμα.

Με την ανακοίνωση αυτή έκλεισε και ο κύκλος της φημολογίας που είχε αναπτυχθεί μετά την αποχώρησή του από την προεδρία της «Ελληνικό Μετρό», σύμφωνα με την οποία η αποχώρηση συνδεόταν με την υπόθεση των ζημιών στην Κυψέλη.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη σύνδεση δεν ευσταθούσε, καθώς ο πρόεδρος της εταιρείας δεν έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές που του αποδίδονταν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.