Ειδικοί πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας θα ελέγξουν τα κτήρια και τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν εμφανίσει ρηγματώσεις, μετά την πίεση που άσκησαν οι κάτοικοι της περιοχής, πυ αντιμετώπισε πρόβλημα μετά τα έργα του Μετρό.

Όπως έγινε γνωστό, η «Ελληνικό Μετρό» ανακοίνωσε την απόφαση ενεργοποίησης ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για τον έλεγχο των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ρωγμές και καθιζήσεις. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από διαδοχικές συσκέψεις στο Δημαρχείο Αθηναίων και στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σημειώνεται, πάντως, ότι η επανεκκίνηση της διάνοιξης της Γραμμής 4 από τον μετροπόντικα παραμένει «παγωμένη», μέχρι να ολοκληρωθεί νέα τεχνική αξιολόγηση των γεωτεχνικών συνθηκών.

Τι προβλέπει η συμφωνία για τους ελέγχους

Πρακτικά, το υπουργείο και η «Ελληνικό Μετρό» αποδέχτηκαν το πάγιο αίτημα των κατοίκων περί συμμετοχής του ΤΕΕ. Σύμφωνα με το πλαίσιο που ανακοινώθηκε:

Η «Ελληνικό Μετρό» θα απευθυνθεί επισήμως στο ΤΕΕ ζητώντας τον ορισμό ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων.

Οι μηχανικοί που θα οριστούν θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα διαμερίσματα και στα κτήρια όπου έχουν καταγραφεί ζημιές.

και στα κτήρια όπου έχουν καταγραφεί ζημιές. Θα συνταχθούν τεχνικά πορίσματα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι να υπάρξει μια τρίτη, ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση, πέραν των ελέγχων που διενεργούν η ανάδοχος κοινοπραξία και η ίδια η «Ελληνικό Μετρό». Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να διαπιστωθεί εάν οι αποκαταστάσεις που ήδη πραγματοποιούνται ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κτηρίων.

Ρωγμές στα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στους κατοίκους της Κυψέλης με την εμφάνιση ρωγμών σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες, καθώς και φαινόμενα καθίζησης του εδάφους, τα οποία ξεκίνησαν τον Μάρτιο με τις εργασίες διάνοιξης για τη νέα Γραμμή 4 του Μετρό, που κατασκευάζεται στην περιοχή. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή αναστάτωση, βλέποντας τις περιουσίες τους να παθαίνουν ζημιές και εκφράζοντας φόβους για τη στατική επάρκεια των σπιτιών τους και την δική τους ασφάλεια.

«Σαν σεισμός που συνεχίζεται για μέρες»

Oι εικόνες που κατέγραψε ο φακός της «Ζούγκλας» στην περιοχή, σοκάρουν. Ρωγμές «χάσκουν» ανάμεσα σε πολυκατοικίες, πόρτες και παράθυρα μπλοκάρουν από την κλίση και δεν ανοίγουν, νερά εισβάλλουν από το… πουθενά σε υπόγεια γκαράζ και αποθήκες, το έδαφος υποχωρεί και εμφανίζει καθίζηση.

«Τα σπίτια μας ραγίζουν» λένε με απόγνωση οι κάτοικοι της περιοχής, που παρατηρούν τα προβλήματα να αυξάνονται με το τράνταγμα από τα έργα του μετροπόντικα.

«Ζήσαμε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου» λέει στην κάμερα της «Ζούγκλας» κάτοικος της περιοχής, που είδε το σπίτι που νοίκιαζε να αδειάζει μετά τις ζημιές στους τοίχους. «Και εγώ αν ήμουν στη θέση των ενοικιαστών, θα έφευγα» συμπληρώνει. Η ίδια έκτοτε μπαινοβγαίνει στο σπίτι της με την βοήθεια των γειτόνων που «σηκώνουν» την εξώπορτα, επειδή μαγκώνει:

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανοίγει το σπίτι του και δείχνει στην κάμερα, την καθίζηση στην αυλή, όπου το έδαφος σηκώθηκε:

Σε διπλανή πολυκατοικία διαχειριστής εξηγεί ότι οι πολιτικοί μηχανικοί διέγνωσαν καθίζηση ομοιόμορφη στο κτήριο κατά 8 εκατοστά: