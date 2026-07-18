Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Κυψέλης η εμφάνιση ρωγμών και καθιζήσεων σε αρκετά κτίρια της περιοχής, φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας για τη νέα Γραμμή 4 του Μετρό.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόσο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, όσο και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι από τους πρώτους ελέγχους δεν προκύπτουν ενδείξεις για κίνδυνο στη στατική επάρκεια των επηρεαζόμενων κτιρίων, ενώ ξεκαθαρίστηκε πως ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος αποκατάστασης των ζημιών.

Ευθύμιος Λέκκας: «Χρειάζεται άμεση διερεύνηση – Ανεπαρκείς οι αρχικές μελέτες»

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το φαινόμενο δεν είναι τωρινό, καθώς οι πρώτες ενδείξεις εμφανίστηκαν τον περασμένο Μάρτιο με αναβλύσεις υλικού ακόμη και στο εσωτερικό κατοικιών. Όπως διευκρίνισε, το φαινόμενο οφείλεται στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες του υπεδάφους της Κυψέλης. Αν και ο αθηναϊκός σχιστόλιθος θεωρείται σταθερός, στο συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει έντονη αποσάθρωση και διαρρήξεις, οι οποίες, όπως επεσήμανε, δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις αρχικές μελέτες του έργου.

«Είναι απολύτως λογικό να υπάρχει προβληματισμός στους κατοίκους. Απαιτείται άμεση και λεπτομερής διερεύνηση, καθώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αποφανθούμε με απόλυτη βεβαιότητα για τη στατική επάρκεια πριν ολοκληρωθούν οι εξειδικευμένοι έλεγχοι», σημείωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Νίκος Ταχιάος: «Δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα, ο ανάδοχος θα πληρώσει τις ζημιές»

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, υπογράμμισε ότι με βάση τα μέχρι τώρα τεχνικά δεδομένα δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη στατικότητα των οικοδομών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το υλικό που παρατηρήθηκε να αναβλύζει δεν είναι απλό τσιμέντο, αλλά ένας ειδικός πολτός που εγχέεται στην κεφαλή του μετροπόντικα «Νίκη» για τη διευκόλυνση της διάνοιξης.

Ο κ. Ταχιάος ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά την αποκατάσταση των πληγέντων, διαβεβαιώνοντας ότι θα πραγματοποιηθούν επίσημες πραγματογνωμοσύνες σε κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά και ότι η κατασκευάστρια εταιρεία θα καλύψει πλήρως κάθε ζημιά που προκλήθηκε.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι – Προσωρινή διακοπή εργασιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Ελληνικό Μετρό» έχει ήδη προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή των εργασιών του μετροπόντικα στην περιοχή, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα προληπτικά όρια συναγερμού όταν διαπιστώθηκαν εδαφικές μετακινήσεις μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες.

Στο σημείο βρίσκονται εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών και ανεξάρτητοι τεχνικοί σύμβουλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι πραγματοποιούν 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των κτιρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της εισαγγελικής έρευνας που έχει διαταχθεί.