Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο Γυμνάσιο της Κυψέλης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια μαχαίρωσε την 14χρονη συμμαθήτριά της. Η κατάληψη που έκαναν οι υπόλοιποι μαθητές, ζητώντας από τη διεύθυνση του σχολείου να απομακρύνει την 16χρονη έληξε, ωστόσο σήμερα το πρωί οι μαθητές, που έφθασαν στο σχολικό κτήριο και είδαν τις πόρτες ανοιχτές, έβαλαν ξανά λουκέτο στην είσοδο, κλειδώνοντας μέσα στους διευθυντές, αλλά και τους καθηγητές, που είχαν ήδη εισέλθει.

Όταν οι τελευταίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό, βλέποντας ότι οι πόρτες ήταν κλειδωμένες απ’ έξω, φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν , κάτι που δεν συνέβη. Έτσι αποφάσισαν να καλέσουν την αστυνομία, προκειμένου να σπάσει το λουκέτο και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.