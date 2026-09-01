Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Το βρέφος που μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου και εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, ήταν αγοράκι περίπου εννέα μηνών.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή έδειξε πως το μωρό έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι (τρία προθανάτια και 15 μεταθανάτια). Η ακριβής ημέρα και ώρα του θανάτου δεν μπορούν να προσδιοριστούν, καθώς η σορός του είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος, είναι εθισμένη στα ναρκωτικά. Το γεγονός επιβεβαιώθηκε όταν το κορίτσι μεταφέρθηκε σε γυναικολογική κλινική, προκειμένου να υποβληθεί στους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, τόσο για την ίδια, όσο και για το έμβρυο. Σημειώνεται, επίσης ότι η 15χρονη και ο 9χρονος είναι φορείς σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Πέρα από την 15χρονη και η 38χρονη μητέρα της είναι έγκυος, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου. Υπενθυμίζουμε πως έχει παραγγελθεί εξέταση DNA από τις Αρχές για να αποδειχθεί αν τα παιδιά είναι όντως του ζευγαριού.

Ο συνήγορος της Γερμανίδας επιβεβαίωσε ότι είναι η γυναίκα είναι έγκυος, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, όπως είπε, μέχρι να λάβουν την σχετική δικογραφία.

Η δήλωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, Χρήστου Ψαρρά:

«Το βρέφος ήταν δαιμονισμένο»

Ο 43χρονος φερόμενος πατέρας των παιδιών ανέφερε στους αστυνομικούς πως το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και τόνισε πως ο φοβήθηκε να προχωρήσει στην ταφή του.

Ωστόσο, τα όσα υποστήριξε αργότερα, συγκλονίζουν. «Το μωρό ήταν δαιμονισμένο, οι Ιλλουμινάτι μπήκαν μαιευτήριο και το άλλαξαν». Ειδικότερα, είπε σε αστυνομικούς πως «κοιμόταν μία ώρα και τις άλλες 23 ώρες της ημέρας έκλαιγε. Ησύχασε το σπίτι όταν πέθανε».

Ποινικές διώξεις σε βάρος του Έλληνα, της Γερμανίδας και του Αφγανού

Ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά των τριών κατηγορούμενων, δηλαδή της 38χρονης Γερμανίδας, του 43χρονου Έλληνα και του 26χρονου Αφγανού για ένα κακούργημα (την διακίνηση ναρκωτικών) και ένα πλημμέλημα (μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού).

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το άτυχο βρέφος. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία θα αποσταλούν τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές για να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Δημογλίδου: «Πρωτοφανής υπόθεση»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στον ΣΚΑΪ για την αποτρόπαια υπόθεση και αρχικά έκανε λόγο για μια «πρωτοφανή υπόθεση». «Παρόλο που οι αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι αρκετά έμπειροι σε σοβαρές υποθέσεις, είναι πρωτοφανής αυτή η υπόθεση που χειριζόμαστε…», δήλωσε.

«Ουσιαστικά ξεκίνησε με μια καταγγελία μιας οικογένειας η οποία δεν αποχωρούσε από ένα διαμέρισμα, και είχαμε παράπονα από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μάλιστα συνάντησε τυχαία μια ομάδα ΔΙΑΣ, την οδήγησε στο σημείο που βρισκόταν το διαμέρισμα.

Εκεί εντοπίστηκαν, ευτυχώς, την τελευταία στιγμή τα μέλη της οικογένειας τα οποία ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν από το σπίτι, και δυστυχώς είχαμε αυτό το εύρημα, ένα βρέφος σε κατάσταση ψύξης ουσιαστικά, όπως διαπίστωσαν οι συνάδελφοι, και μάλιστα ήταν τέτοια η κατάσταση της σορού που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια ή όχι.

Γι’ αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το αν υπάρχουν στοιχεία για η γέννηση του βρέφους η κα. Δημογλίδου απάντησε πως «H οικογένεια αναφέρει ότι έχει γεννηθεί σε κάποιο μαιευτήριο χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. Είναι κάτι βέβαια που αναζητούν οι αρχές, όπως επίσης με ποιον τρόπο ήρθαν στη ζωή και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν αποτελούν μέλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε εξέταση και διασταύρωση DNA για όλα τα μέλη της οικογένειας».

Για τον 26χρονο Αφγανό δήλωσε ότι «ουσιαστικά έχει συλληφθεί μαζί με το ζευγάρι για την κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βρέθηκαν, και μάλιστα πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην δική του οικία, στην οικία στην οποία δήλωσε ότι διαμένει, και εξετάζεται η εμπλοκή του και σε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προκύψει στην πορεία της προανάκρισης».

Για τα σεξουαλικά νοσήματα που φέρουν τα ανήλικα, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε πως «υπάρχουν κάποια αποτελέσματα εξετάσεων που αποδεικνύουν ότι έχουν κάποιο νόσημα, φέρουν κάποιο νόσημα. Βέβαια δεν έχει αποδειχθεί ακόμα πόσα χρόνια νοσούν από το συγκεκριμένο νόσημα και με ποιον τρόπο το απέκτησαν. Αυτό είναι κάτι που διερευνάται».