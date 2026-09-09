Ένα μακάβριο εύρημα που προκαλεί ανατριχίλα αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη, όταν ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια προπόνησης τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας οδήγησε σε μια απρόσμενη ανακάλυψη.

Ο προπονητής βγήκε από το γήπεδο για να αναζητήσει την μπάλα που είχε καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό που αντίκρισε, όμως, δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτό που περίμενε. Σε έναν εγκαταλελειμμένο χώρο εντόπισε μια μπλε νάιλον σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, ενώ ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχε και ένα κρανίο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, απέκλεισαν τον χώρο και περισυνέλεξαν τα οστά, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να εξεταστούν.

Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα είναι σε ποιον ανήκουν τα οστά. Για τον λόγο αυτό, τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικό ανθρωπολόγο, ο οποίος θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις για την ταυτότητα του νεκρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά φέρεται να βρίσκονταν στο σημείο για περισσότερα από δύο χρόνια. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Ενδεικτικό είναι ότι στο κρανίο που εντοπίστηκε δεν έχει διαπιστωθεί κάποια τομή.

Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ οι αρχές αναζητούν τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναμένεται να ανοίξουν και οι φάκελοι εξαφανισμένων προσώπων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη μπορούν να συνδεθούν με κάποια παλαιότερη υπόθεση εξαφάνισης.