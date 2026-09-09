Συναγερμός σήμανε εκ νέου στις Αστυνομικές Αρχές την Τετάρτη το βράδυ αφού σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, εντοπίστηκαν εκ νέου ευρήματα σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου είχε βρεθεί η πρώτη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης ενημέρωσε τηλεφωνικά την Άμεση Δράση για την ύπαρξη μίας ακόμη σακούλας που περιείχε οστά, χωρίς ωστόσο να παραμείνει στο σημείο μέχρι την άφιξη των περιπολικών.

Πιο συγκεκριμένα κάλεσε το 100 και ανέφερε ότι εντόπισε μία σακούλα η οποία μέσα έχει μικρά οστά χωρίς να μπορεί να καταλάβει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή κάτι άλλο. Παράλληλα υπέδειξε αναλυτικά στους αστυνομικούς τηλεφωνικά πού ακριβώς βρήκε την συγκεκριμένη σακούλα η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο οπου είχε εντοπιστεί η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά την Τρίτη.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τα νέα ευρήματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα υπολείμματα ή αν συνδέονται άμεσα με τα οστά που εντοπίστηκαν την Τρίτη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως μάλλον πρόκειται για οστά ζώου.

Σημειώνεται πως οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.