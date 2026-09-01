Ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη για την υπόθεση στην Κυψέλη, η οποία έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, φαίνεται πως είχε σκοτεινό παρελθόν. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το 2020 είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία με θύμα μια γυναίκα από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω των κοινωνικών δικτύων και για αυτόν τον λόγο αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας. Μάλιστα ο 43χρονος είχε αναρτήσει και σχετική «αγγελία» στα social media. Έτσι ξεκίνησε ο εφιάλτης της Γερμανίδας, καθώς ο 43χρονος με τα αρχικά Β. Γκ. την κρατούσε στο διαμέρισμά του φυλακισμένη και εξωθούσε σε πορνεία.

Προφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2020 για την υπόθεση, αλλά τελικά αποφυλακίστηκε τον Οκτωβρίου του ίδιου έτους, λόγω έλλειψης στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο η γυναίκα που κρατούσε αιχμάλωτη.

Ο ίδιος άνθρωπος τώρα απασχολεί τις Αρχές, μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό που ζούσε μαζί τους στο Airbnb στην Κυψέλη με την δολοφονία του βρέφους που εντοπίστηκε άγρια μαχαιρωμένο μέσα σε βαλίτσα.

Οι καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και η «εξαφάνιση» της υπόθεσης

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει κλήση, τον Απρίλιο του 2020, για παραμέληση της υγιεινής των 3 παιδιών, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης, χρήση ουσιών από τους γονείς και παραμέληση της εποπτείας των παιδιών. Είχε στείλει αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελέα, αλλά δεν έλαβε ποτέ ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

Ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο, έγινε μια ακόμη ανώνυμη καταγγελία στον Οργανισμό για την ίδια οικογένεια που αφορούσε πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι, σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη, χρήση ουσιών από τους γονείς και κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

«Τον Απρίλιο 2020 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Ο καλών ανέφερε:

παραμέληση της υγιεινής των 3 παιδιών

οικονομική εκμετάλλευση της κόρης

χρήση ουσιών από τους γονείς

παραμέληση της εποπτείας των παιδιών

Η αναφορά εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία. Ενημέρωση του Οργανισμού για την πορεία της αναφοράς δεν υπήρξε.

Τον Δεκέμβριο 2024 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Οι καλούντες ανέφεραν:

πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι

σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη

χρήση ουσιών από τους γονείς

κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα

Καθώς δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία (ονοματεπώνυμα, περιοχή κ.λπ.) ο Οργανισμός δεν προχώρησε σε αποστολή της συγκεκριμένης αναφοράς στις αρμόδιες Αρχές.

Με τα δεδομένα που τώρα δημοσιοποιούνται, οι ηλικίες, το φύλο των παιδιών και οι οικογενειακές συνθήκες (Έλληνας πατέρας, αλλοδαπή μητέρα, χρήση ουσιών κ.λπ.) ταιριάζουν με την υπόθεση της Κυψέλης.

Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί απόλυτα λόγω έλλειψης στοιχείων στην αναφορά του 2020 και στην κλήση του 2024.

Από το 2024 έως και σήμερα δεν έχει υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Αγοράκι 9 μηνών το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα

Το βρέφος που μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου και εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, ήταν αγοράκι περίπου εννέα μηνών.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή έδειξε πως το μωρό έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι (τρία προθανάτια και 15 μεταθανάτια). Η ακριβής ημέρα και ώρα του θανάτου δεν μπορούν να προσδιοριστούν, καθώς η σορός του είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Οι έρευνες των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το μωρό συνεχίζονται. Οι άνδρες της αστυνομίας προσπαθούν να βρουν ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από την αποτρόπαια πράξη.

Υπενθυμίζουμε πως ο 43χρονος φερόμενος πατέρας των παιδιών ανέφερε στους αστυνομικούς πως το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και τόνισε πως ο φοβήθηκε να προχωρήσει στην ταφή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατό του.

Εθισμένη στα ναρκωτικά η 15χρονη κόρη – Έγκυος και η 38χρονη Γερμανίδα

Πέρα από την 15χρονη και η 38χρονη μητέρα της είναι έγκυος, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου. Σημειώνεται πως έχει παραγγελθεί εξέταση DNA από τις Αρχές για να αποδειχθεί αν τα παιδιά είναι όντως του ζευγαριού.

Ο συνήγορος της Γερμανίδας επιβεβαίωσε ότι είναι η γυναίκα είναι έγκυος, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, όπως είπε, μέχρι να λάβουν την σχετική δικογραφία.

Η δήλωση του δικηγόρου της κατηγορούμενης, Χρήστου Ψαρρά:

Ποινικές διώξεις σε βάρος του Έλληνα, της Γερμανίδας και του Αφγανού

Ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά των τριών κατηγορούμενων, δηλαδή της 38χρονης Γερμανίδας, του 43χρονου Έλληνα και του 26χρονου Αφγανού για ένα κακούργημα (την διακίνηση ναρκωτικών) και ένα πλημμέλημα (μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού).

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το άτυχο βρέφος. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία θα αποσταλούν τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές για να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.