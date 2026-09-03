Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί στο Αυτόφωρο ο 43χρονος, που είναι προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της Κυψέλης, κατηγορούμενος για αδικήματα που αφορούν περιστατικό βίας το οποίο σημειώθηκε στα κρατητήρια, κατά την πρώτη μεταγωγή των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, που έλαβε σήμερα αναβολή για την δίκη, θα δικαστεί για αδικήματα που αφορούν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, που χθες, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, θα οδηγηθούν και πάλι αύριο ενώπιον των δικαστικών Αρχών, με βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους ενώ έδιναν απολογίες για τα ναρκωτικά.

Η δήλωση της δικηγόρου του 43χρονου, Ειρήνης Καλοδούκα, για την αναβολή της δίκης:

Οι νέες κατηγορίες

Στον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη σύντροφό του από την Γερμανία, αποδίδεται ότι σκότωσαν το οκτώ μηνών αγοράκι, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στον τρίτο κατηγορούμενο, 26 ετών, από το Αφγανιστάν, η νέα κατηγορία αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Ο 26χρονος, πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Έλληνας, Γερμανίδα και Αφγανός θα οδηγηθούν αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο Ανακριτικό Γραφείο όπου θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τι αποκάλυψαν τα παιδιά για το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη

Με τη συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκαν τα ανήλικα παιδιά από τον Νοσοκομείο «Παίδων» έως το Παλαιό Φάληρο στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων, προκειμένου να καταθέσουν όλα όσα έζησαν στο Airbnb της φρίκης, στην Κυψέλη.

Οι καταθέσεις της 15χρονης, του 12χρονου και του 9χρονου πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγων και στη συνέχεια τα παιδιά της οικογένειας που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, επέστρεψαν στο νοσοκομείο όπου και θα παραμείνουν σε καθεστώς προστακτικής φύλαξης.

Με πολλή προσοχή χειρίζονται οι Αρχές τις καταθέσεις των μικρών αγοριών και της 15χρονης που, σύμφωνα με πληροφορίες, κυοφορεί το παιδί του Αφγανού συλληφθέντα. Τα παιδιά του 43χρονου Έλληνα και της 38 Γερμανίδας αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση, καθώς τα όσα περιέγραψαν δεν είναι αρκετά για να συμπληρωθούν τα κενά γύρω από τη δολοφονία του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα, στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Από τις καταθέσεις των ανήλικων προέκυψε ότι γνώριζαν πως το μωρό δεν ζούσε και ότι το σώμα του είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Ωστόσο, δεν γνώριζαν ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, παρόλο που ο πατέρας ανέφερε ότι το βρέφος πέθανε παρουσία όλων των προσώπων της οικογένειας. Οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν πού βρίσκονταν τα ανήλικα, την ώρα της δολοφονίας.