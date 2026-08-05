Νέα τροπή φαίνεται ότι λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, με τον 27χρονο Αφγανό κατηγορούμενο να επιμένει ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατό της. Ο ίδιος αφού ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου, παρουσίασε σήμερα τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι την βρήκε ήδη νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στην σημερινή του απολογία, την εντόπισε πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και, όπως ισχυρίζεται, πανικοβλήθηκε, χωρίς να γνωρίζει πώς να αντιδράσει.

«Δεν τη σκότωσα εγώ. Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Ήμουν απλώς σε πανικό, ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου», φέρεται να είπε στις Αρχές.

Το πρόσωπο-κλειδί που επικαλείται

Στην σημερινή απολογία του ο 27χρονος αποδίδει κομβικό ρόλο σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο αναφέρει μόνο με το μικρό όνομα «Νίκος». Όπως υποστηρίζει, τον συνάντησε στην περιοχή του Πανελληνίου και εκείνος του πρότεινε να αναλάβει την εξαφάνιση της σορού, ζητώντας ως αντάλλαγμα χρηματικό ποσό.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήρε τις τραπεζικές κάρτες της Βρετανίδας προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα που του ζητήθηκαν, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε τη βαλίτσα με τη σορό στον συγκεκριμένο άνδρα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο «Νίκος» τον εκβίαζε, απειλώντας ότι θα τον καταγγείλει στις Αρχές, αλλά και ότι όλα τα χρήματα που αναλήφθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της 38χρονης κατέληξαν στα χέρια του. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου και μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα.

Οι κινήσεις μετά τον θάνατο της 38χρονης

Ο 27χρονος περιέγραψε ακόμη όσα ακολούθησαν αναφέροντας ότι την επόμενη ημέρα ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του στην Αράχωβα, χωρίς -όπως λέει- να της αποκαλύψει τι είχε προηγηθεί.

Παραδέχθηκε επίσης ότι χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος για να αποστείλει μηνύματα σε συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι σκοπός του ήταν να καθησυχάσει τους οικείους της και να τους κάνει να πιστέψουν πως ήταν καλά.

Όπως ανέφερε, σε μεταγενέστερο χρόνο πέταξε σε κάδο απορριμμάτων τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας.

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας, αξιολογώντας τόσο τα ευρήματα της έρευνας όσο και τους ισχυρισμούς του 27χρονου. Η επικείμενη απολογία του θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ η τελική κρίση θα βασιστεί στο σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.