Το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου τα τρία ανήλικα παιδιά που διέμεναν στο Airbnb της φρίκης στην Κυψέλη κατέθεσαν παρουσία παιδοψυχολόγου. Τα όσα περιέγραψαν δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις από αυτά που ισχυρίστηκαν οι γονείς τους προανακριτικά.

Υπενθυμίζουμε πως το ζευγάρι υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε το 2022, ενώ γεννήθηκε στα τέλη 2021 σε ηλικία 8 μηνών από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ευρήματα του ιατροδικαστή «αδειάζουν» τον 43χρονο και την 38χρονη.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Περιγράφοντας τη στιγμή του θανάτου, υποστήριξε: «Μας έμεινε στα χέρια. Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Το είδε η γυναίκα μου και είπε “δεν είναι καλά, είναι σε αφασία”. Μετά ακούω ένα “παπ”, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ και να… Αλλά το παιδί… παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τις πολλαπλές μαχαιριές που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε κρυμμένο σε ισοθερμικό σάκο μέσα σε βαλίτσα, η δικαιολογία του προκάλεσε ανατριχίλα: «Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα. Δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα και πέθανε. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

«Το βρέφος δεν πέθανε από παθολογικά αίτια»

Το μικρό αγοράκι όμως δέχτηκε 20 μαχαιριές αποκλειστικά στην πλάτη του, εκ των οποίων οι 4 ή 5 ήταν προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες. Το γεγονός ότι το μωρό εντοπίστηκε έχοντας χάσει όλο του το αίμα, υποδεικνύει ακατάσχετη αιμορραγία από τα τραύματα, κάτι που είναι ιατρικώς αδύνατο να συμβεί εάν το σώμα ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο.

Καταθέτουν εκ νέου στον Ανακριτή σήμερα

Το ζευγάρι και ο Αφγανός που διέμενε μαζί τους, προφυλακίστηκαν για το πρώτο κακούργημα που κατηγορήθηκαν, δηλαδή για τα ναρκωτικά.

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται ο 43χρονος και η 38χρονη να καταθέσουν εκ νέου στον Ανακριτή αυτή τη φορά για τη δολοφονία του βρέφους, αφού ενισχύθηκε το κατηγορητήριο και πλέον είναι αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις

Οι Αρχές δεν έχουν πειστεί από τις καταθέσεις των γονέων, καθώς υπάρχουν αρκετά κενά και αντιφάσεις.

Ο 43χρονος Έλληνας δήλωσε πως το οκτώ μηνών αγοράκι πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η Γερμανίδα δήλωσε ότι το μωρό έφυγε από τη ζωή όσο η ίδια έλειπε από το σπίτι.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη φαίνεται πως γεννήθηκε στη Γερμανία, ενώ ο 12χρονος στην Ελλάδα.

Ο 43χρονος και η 38χρονη τόνισαν πως επίσης ο 9χρονος και το βρέφος γεννήθηκαν στην Αθήνα, όμως δε έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν. Σημειώνεται ακόμη, ότι αναμένονται οι εξετάσεις DNA που έγιναν στα παιδιά προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ανήλικα είναι δικά τους ή όχι και να διαλευκανθεί το μυστήριο πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα.

Τι είπαν για τα ναρκωτικά και τον Αφγανό

Οι τρεις κατηγορούμενοι είπαν ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών και όχι διακίνηση. Για τον Αφγανό, που είχε σχέση με την 15χρονη κόρη, είπαν ότι είχε αναλάβει τα έξοδα ρουχισμού και φαγητού για όλη την οικογένεια.

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας για τον 43χρονο, αλλά και για την 38χρονη.

Ποινική δίωξη όμως ασκήθηκε και για τον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας με την οποία είχε σχέσεις.