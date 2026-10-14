Με μια μαχαιριά στην πλάτη, σε σχολείο της Κυψέλης, βρέθηκε ένας 18χρονος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Δίπλα του, ήταν ένας συνομήλικος του και ο διευθυντής μιας δομής φιλοξενίας ανηλίκων που προσπαθούσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Όπως είπε στις αρχές ο φίλος του τραυματία, είχαν πάει σε ένα μίνι μάρκετ όταν δέχτηκαν μια επίθεση από μια ομάδα περίπου 15 ατόμων, αλβανικής καταγωγής.

Μάλιστα, ένας από την ομάδα γρονθοκόπησε το θύμα, τον μαχαίρωσε στην πλάτη και στη συνέχεια τον κυνήγησε έως τον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα και λίγο αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Στον χώρο της συμπλοκής βρέθηκαν κηλίδες αίματος και ένα ματωμένο μαχαίρι, το οποίο κατέσχεσαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της δομής, οι δράστες ενδέχεται να είναι μαθητές του συστεγαζόμενου πρωινού γυμνασίου ενώ ο φίλος του τραυματία φέρεται να αναγνώρισε ως δράστη της επίθεσης έναν νεαρό που φορούσε γκρι φόρμα και κουκούλα φούτερ.