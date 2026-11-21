Πλημμύρισαν διαμερίσματα σε πολυκατοικία επί της οδού Κιθαιρώνος στην Κυψέλη, έπειτα από θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι ώρες μετά το περιστατικό δεν έχει εμφανιστεί κανένα συνεργείο, καθώς η ΕΥΔΑΠ και ο Δήμος φέρονται να αλληλοπαραπέμπονται.

Όπως περιέγραψε στο ΕΡΤnews ο κάτοικος της πολυκατοικίας Δημοσθένης Καραγεωργόπουλος, ο αγωγός έσπασε στο πίσω μέρος του κτηρίου και δεν σχετίζεται με τους υδρομετρητές των διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει όλοι οι χώροι στο ημιυπόγειο και στο υπόγειο. Παρότι μια ένοικος κατάφερε να κλείσει ορισμένες βάνες στον εξωτερικό χώρο, «τα νερά πέφτουν αβέρτα κάτω», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγεωργόπουλος.

Η επικοινωνία με την ΕΥΔΑΠ και το «μπαλάκι» αρμοδιοτήτων

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι κάτοικοι, ακολούθησε αλλεπάλληλη τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΥΔΑΠ χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Αρχικά, ο κ. Καραγεωργόπουλος κάλεσε την εταιρεία, με την υπάλληλο να ζητά τη διεύθυνση, να συνομιλεί με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού και να διαβεβαιώνει ότι θα μεταβεί σύντομα συνεργείο στο σημείο κάτι που δεν συνέβη.

Λίγο αργότερα, κάτοικος άλλου διαμερίσματος επικοινώνησε εκ νέου με την ΕΥΔΑΠ, λαμβάνοντας αυτή τη φορά την απάντηση ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της εταιρείας, αλλά του Δήμου, ενώ έπειτα από περίπου μισή με τρία τέταρτα της ώρας, κάτοικος του διπλανού διαμερίσματος τηλεφώνησε ξανά στην ΕΥΔΑΠ και του υπέδειξαν εκ νέου να απευθυνθεί στον Δήμο.

Έτσι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας παραμένουν σε αδιέξοδο, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζουν την αδιάκοπη εισροή νερού στους υπόγειους χώρους χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για το ποιος φορέας θα παρέμβει.