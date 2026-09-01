Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση με το Airbnb της φρίκης στην Κυψέλη. Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και στο επίκεντρο τους βρίσκονται οι ακριβής συνθήκες της δολοφονίας του βρέφους, το οποίο ήταν στην κατάψυξη του διαμερίσματος, επί περίπου δύο χρόνια.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα έδειξε ότι το μωρό έφερε πάνω από 10 μαχαιριές πάνω στο κορμάκι του και συγκεκριμένα στην περιοχή της ράχης. Παράλληλα, ο 43χρονος Έλληνας συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του, αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του.

Μάλιστα φέρεται να δήλωσε πως το παιδί ήταν «δαιμονισμένο και ότι οι Ιλλουμινάτι άλλαξαν το μωρό στο μαιευτήριο». Ειδικότερα, είπε σε αστυνομικούς πως «κοιμόταν μία ώρα και τις άλλες 23 ώρες της ημέρας έκλαιγε. Ησύχασε το σπίτι όταν πέθανε».

Οι συγγενικές σχέσεις στο μικροσκόπιο των Αρχών

Οι άνδρες της αστυνομίας προσπαθούν να ξετυλίξουν το «κουβάρι» αυτής της μπερδεμένης και φρικιαστικής υπόθεσης.

Εκτός από τους ισχυρισμούς του 43χρονου, οι Αρχές προσπαθούν να βρουν τις σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Δηλαδή του 43χρονου Έλληνα, της 38χρονης Γερμανίδας, του 26χρονου Αφγανού, της 15χρονης κόρης του ζευγαριού (που είναι έγκυος), του 12χρονου και του 9χρονου αγοριού.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για μια πρωτοφανή και πολύπλοκη υπόθεση ως προς τις συνθήκες και τα ευρήματα που συνεχώς προκύπτουν.

Η κα. Δημογλίδου επεσήμανε πως πρώτο μέλημα των Αρχών είναι να εξιχνιαστεί η δολοφονία του βρέφους και να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι ευθύνονται για αυτή την αποτρόπαια πράξη. Προτεραιότητα επίσης των Αρχών είναι να εξακριβώσουν αν τα ανήλικα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα του τρόμου έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Το προφίλ του ζευγαριού στα κοινωνικά δίκτυα

Οι λογαριασμοί του 43χρονου με τα αρχικά Β. Γκ. και της 38χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών. Ο Έλληνας έκανε περίεργες αναρτήσεις με εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από αυτές τις εικόνες παρουσίαζε τον εαυτό του με όπλα, ως τράπερ και πυγμάχο ενώ σημειώνεται ότι οι περισσότερες αναρτήσεις του ήταν στα γερμανικά.

Όλα αυτά εξετάζονται από την αστυνομία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για το προφίλ του 43χρονου.

Οι αναρτήσεις του 43χρονου:

Από την άλλη η 38χρονη Γερμανίδα με τα αρχικά Χρ. Αλ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιραζόταν πολλές στιγμές μέσω των αναρτήσεών της με τον 43χρονο, που φαίνονται αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι.

Πίσω από αυτά τα προφίλ κρύβεται μια πολύπλοκη υπόθεση με τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν σε ένα διαμέρισμα γεμάτο ναρκωτικά και σεξουαλικά βοηθήματα.

Τα δύο εκ των τριών παιδιών έχουν σοβαρό αφροδίσιο νόσημα

Τα τρία παιδιά της οικογένειας μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή, δηλαδή, το 15χρονο κορίτσι που είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ένα αγόρι 12 ετών και άλλο ένα αγόρι 9 ετών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα, ότι το 12χρονο αγόρι πήγε στο νοσηλευτικό ίδρυμα με συνοδεία αστυνομικών. Οι εξετάσεις που έγιναν ήδη στο 15χρονο κορίτσι και το 9χρονο αγόρι έδειξαν ότι και τα δύο παιδιά έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (σοβαρό αφροδίσιο). Γεγονός που δείχνει πως τα παιδιά κακοποιούνταν σεξουαλικά πιθανότατα από τους ενήλικες της οικογένειας. Σημειώνεται πως και τα τρία ανήλικα είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.

Σημειώνεται ακόμη, πως έχει παραγγελθεί εξέταση DNA για να αποδειχθεί αν τα παιδιά είναι όντως του ζευγαριού.

Ποινικές διώξεις σε βάρος του Έλληνα, της Γερμανίδας και του Αφγανού

Ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά των τριών κατηγορούμενων, δηλαδή της 38χρονης Γερμανίδας, του 43χρονου Έλληνα και του 26χρονου Αφγανού για ένα κακούργημα (την διακίνηση ναρκωτικών) και ένα πλημμέλημα (μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού).

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το άτυχο βρέφος. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία θα αποσταλούν τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές για να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Ναρκωτικά, σεξουαλικά βοηθήματα και άλλα περίεργα αντικείμενα στο Αirbnb στην Κυψέλη

Σπασμένα χάπια σκορπισμένα στην κουζίνα και σεξουαλικά βοηθήματα στην κρεβατοκάμαρα ήταν τα ευρήματα που έκαναν τον διαχειριστή να καλέσει τις αστυνομικές Αρχές. «Ήταν φανερό πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Τους κλείδωσα μέσα και κάλεσα την Αστυνομία», είπε χαρακτηριστικά.

Στην κατοχή του 43χρονου Έλληνα εντοπίστηκε ακόμη ένα μαύρο τσαντάκι με τρία κινητά τηλέφωνα, νάιλον συσκευασίες που περιείχαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ζυγαριές ακριβείας και σακουλάκια. Τα ευρήματα αυτά παραπέμπουν σε δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών και όχι απλά χρήσης.

Το χρονικό μιας φρικιαστικής υπόθεσης

Το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν κατέβαλαν το μίσθωμα ενώ παράλληλα έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Ο ιδιοκτήτης συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή και πριν φτάσει το περιπολικό που είχε ήδη καλέσει, τους περιέγραψε τα γεγονότα. Τους σταμάτησε και τους ενημέρωσε για όσα είχαν προηγηθεί. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν έναν 43χρονο άνδρα, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τρία ανήλικα παιδιά, ένα 15χρονο κορίτσι (που ήταν έγκυος) και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία το ζευγάρι δήλωσε πως είναι παιδιά του.

Στον χώρο βρισκόταν ακόμη ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μικρο-ποσότητες ναρκωτικών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην προσαγωγή του 43χρονου, του 26χρονου και της 15χρονης.

Όταν, όμως, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα, βρήκαν τη 38χρονη μαζί με ανήλικα παιδιά να έχουν ετοιμάσει τις αποσκευές τους και να εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα. Μέσα σε μια βαλίτσα υπήρχε η σορός ενός βρέφους, το οποίο είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη για καιρό. Η 38χρονη φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν παιδί της και ότι είχε πεθάνει περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ξετυλιχθεί το «κουβάρι» αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης.