Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στις αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό μιας γυναικείας σορού τοποθετημένης μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Ευελπίδων 7, στην Κυψέλη. Την έρευνα για τη μυστηριώδη αυτή υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, προσπαθώντας να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ.

Από την πρώτη μακροσκοπική εξέταση που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει σε μια μικροκαμωμένη γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών. Τα μαλλιά της ήταν δεμένα και είχαν πορτοκαλί χρώμα, ενώ δεν έφερε κάποιο εμφανές τατουάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η γυναίκα βρέθηκε φορώντας σορτσάκι, μπλούζα και στηθόδεσμο.

Ο χρόνος θανάτου υπολογίζεται σε τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ανεύρεσή της. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών και η έκθεση στη ζέστη επιτάχυναν την αλλοίωση, με αποτέλεσμα η σορός να βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη. Από την αρχική αυτοψία δεν προέκυψαν ίχνη από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. μαχαίρι), ενώ δεν εντοπίστηκε ούτε κάποιο κάταγμα στο κρανίο που να υποδηλώνει χτύπημα.

Πώς αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε από έναν άστεγο που μπήκε στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί στέκι τοξικομανών. Η έντονη δυσοσμία, η οποία είχε ήδη προκαλέσει την κινητοποίηση και την αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, τον οδήγησε στην ύποπτη βαλίτσα.

Νεότερες πληροφορίες από τον τόπο του συμβάντος αναφέρουν ότι το πτώμα της γυναίκας ήταν κρυμμένο αρχικά μέσα σε έναν μαύρο σάκο, ο οποίος στη συνέχεια είχε τοποθετηθεί στο εσωτερικό της βαλίτσας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο, να συλλέξουν πολύτιμα ευρήματα και να εξετάσουν σχολαστικά το περιεχόμενο της βαλίτσας.

Τη Δευτέρα αναμένεται να δοθούν απαντήσεις

Η ταυτότητα της 30χρονης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης αναμένεται να δοθεί τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με τη διενέργεια της νεκροτομής.

Παράλληλα, οι Αρχές θα προχωρήσουν σε λήψη και ανάλυση DNA για την ταυτοποίησή της, καθώς και σε ενδελεχείς τοξικολογικές εξετάσεις.

Προς το παρόν, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών κρατούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια θανάτου, χωρίς να αποκλείουν το σενάριο του στραγγαλισμού ή ακόμα και την πιθανότητα αιφνίδιου, παθολογικού θανάτου.