Σε 38χρονη Βρετανίδα υπήκοο ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην οδό Ευελπίδων 7. Τα στοιχεία της γεννημένης τον Φεβρουάριο του 1988 γυναίκας, έγιναν γνωστά στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον.

Πλέον οι έρευνες των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σχετικά με τη σορό της γυναίκας, μπαίνουν σε νέα διάσταση από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ταυτότητά της.

Το βράδυ της Δευτέρας λοιπόν, το μυστήριο λύθηκε, καθώς η αμερικανική Ιντερπόλ ενημέρωσε πως η σορός ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα.

​Αρχικά μετά τον εντοπισμό του πτώματος στη βαλίτσα, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων, ενώ δεν μπόρεσαν να την ταυτοποιήσουν ούτε μέσω των αποτυπωμάτων που λήφθηκαν από συγγενείς άλλων αγνοούμενων οι οποίοι προσήλθαν στην Ασφάλεια.

Έτσι οι Αρχές εξέτασαν την πιθανότητα η γυναίκα να μην κατάγεται από την Ελλάδα και ενημέρωσαν όσο την Ιντερπόλ, όσο και άλλες διεθνείς αστυνομίες, ζητώντας περισσότερα στοιχεία προκειμένου να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ, κάτι που εξετάζουν πλέον οι Αρχές. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 38χρονη Βρετανίδα έχασε τη ζωή της, με τον θάνατό της να έχει επέλθει τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της.