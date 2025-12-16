Υπό κατάληψη είναι το σχολείο στην Κυψέλη όπου χθες, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μια 16χρονη μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο πόδι μια 14χρονη. «Ζητάμε να φύγει η κοπέλα που έβγαλε το μαχαίρι», είπαν μαθήτριες του Γυμνασίου σήμερα το πρωί.

«Αν η κοπέλα παραμείνει, δεν θα έρχονται άλλοι μαθητές. Ζητάμε και περισσότερες ημέρες να είναι η ψυχολόγος στο σχολείο. Οι μαθητές ήταν σε κρίση πανικού, μια κοπέλα έκλαιγε όλο το απόγευμα, φοβόμαστε όλοι», πρόσθεσαν.

Το αιματηρό επεισόδιο, που έλαβε χώρα στο κτήριο που συστεγάζεται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών, σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της 16χρονης στο εν λόγω σχολείο, αφού της είχε γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και στο προηγούμενο σχολείο της φέρεται να είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά.

Η 16χρονη είχε ήδη συλληφθεί τρεις φορές το 2025

Συγκεκριμένα, η δράστιδα έχει ήδη ένα μακρύ ποινικό μητρώο, με τρεις συλλήψεις μόνο για το 2025, που περιλαμβάνουν προηγούμενα περιστατικά βίας, εκφοβισμού και κατοχή μαχαιριών.

Σύμφωνα με το Star, στις 26 Ιουλίου μαχαίρωσε πρώην συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έκανε πέντε ράμματα. «Ήθελα να την εκφοβίσω, όχι να την τραυματίσω», είχε πει στην Ασφάλεια.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, ενεπλάκη σε επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στις 19 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί της ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα να έχει πάνω της μαχαίρι 18 εκατοστών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ανήλικη είχε αποβληθεί από το προηγούμενο σχολείο της λόγω του επαναλαμβανόμενου παραβατικού της χαρακτήρα. Η ανήλικη έβαζε φωτιά σε κάδους του σχολείου, έβριζε τους καθηγητές και τους πετούσε αντικείμενα. Μάλιστα, δυο μέρες πριν αλλάξει σχολικό περιβάλλον, οι καθηγητές βρήκαν κάτω από το θρανίο της ένα μαχαίρι.

Η θέση του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας, μέσω ανακοίνωσης, δήλωσε ότι έχει δοθεί ρητή οδηγία για άμεση επικοινωνία των σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών με τους μαθητές και τα οικογενειακά τους περιβάλλοντα, προκειμένου να γίνει μια συστηματική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών υποστήριξης και πρόληψης για ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά. Οι σχολικές κοινότητες, μαζί με τις οικογένειες, καλούνται να συνεργαστούν πιο ενεργά για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών και την αποκατάσταση των νέων που έχουν αποκλίνουσες συμπεριφορές.

Η οικογένεια της 16χρονης, σύμφωνα με το Star, φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με τον πατέρα της να είναι πρώην αστυνομικός και τη μητέρα της να ζει χωριστά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η κοπέλα είχε μείνει από απουσίες ήδη από τον Οκτώβριο και είχε χάσει μια σχολική χρονιά.

​«Την έλεγαν “πρεζάκι” και “βρωμιάρα”»

Για το αιματηρό επεισόδιο στην Κυψέλη, μίλησε πάντως και η αδερφή της 16χρονης δράστιδος. Η ίδια θέλησε να δώσει τη δική της εκδοχή, κάνοντας λόγο ​για ύβρεις που δέχτηκε η αδελφή της.

Μιλώντας για το περιστατικό, υποστήριξε πως η επίθεση δεν έγινε αναίτια, αλλά ήταν αποτέλεσμα λεκτικής βίας. ​«Απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, η αδελφή της δέχτηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς: «Της είπε “πρεζάκι”, “βρωμιάρα” και “τι κάνει εδώ πέρα” και τέτοια».

​Η ίδια θέλησε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα της αδελφής της, τονίζοντας: «Δεν είναι τρελή, να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».