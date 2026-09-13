Αιματηρό επεισόδιο με τη συμμετοχή περίπου 15 ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Κυψέλης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ, στη διασταύρωση των οδών Λευκάδος και Ευελπίδων.

Κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής, ένας 40χρονος υπήκοος Ινδίας δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι και στον μηρό, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη τριών εμπλεκομένων, δύο Ελλήνων και ενός υπηκόου Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Τρεις συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Άμεση υπήρξε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων που έσπευσαν στην περιοχή της Κυψέλης μετά τις κλήσεις των κατοίκων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονται στο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 26 και 30 ετών και ένας υπήκοος Αλβανίας ηλικίας 36 ετών.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.