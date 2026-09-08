Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί, ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός, προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Το ζευγάρι συνελήφθη, όταν εντοπίστηκε στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, το πτώμα του βρέφους, αποθηκευμένο σε κατάσταση ψύξης.

Οι δύο γονείς που φέρονται να σκότωσαν το μωρό και να το τοποθέτησαν στον καταψύκτη, επιμένουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Τα δύο αγοράκια της οικογένειας πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα, ενώ η 15χρονη κόρη που είναι έγκυος και με σύνδρομο στέρησης από τις ουσίες, φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Αφγανό.

Η δέσμη κατηγοριών

Οι ίδιοι και ο 26χρονος κλήθηκαν να απολογηθούν για βαριά κακουργήματα. Οι γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Ο 26χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις γενετήσιες πράξεις, στις οποίες φέρεται να προέβη σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού της οικογένειας τόσο πριν, όσο και μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας του. Πρόκειται για κακουργηματική πράξη που επιφέρει ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών για θύματα κάτω των 12 ετών, και κάθειρξη από 5 έτη και άνω, όταν το θύμα είναι έως 15 ετών.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Παρά την επιμονή του ζευγαριού ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική έκθεση αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο, πιστοποιώντας ότι το μωρό έφερε πολλαπλά τραύματα στην πλάτη και τη μέση «δια νύσσοντος και τέμνοντος οργάνου», τα οποία προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία. Συγκεκριμένα, το μωρό δέχτηκε 20 μαχαιριές, εκ των οποίων οι 4 ή 5 ήταν προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες.