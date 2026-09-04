Το «κατώφλι» του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο 43χρονος και η 38χρονη για την δολοφονία του οκτώ μηνών βρέφους τους.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους έχουν προβληματίσει έντονα τις δικαστικές και τις αστυνομικές Αρχές, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί άναυδη τις εξελίξεις της φρικιαστικής υπόθεσης της Κυψέλης.

Δύο γονείς που φέρονται να σκότωσαν το μωράκι τους και να το τοποθέτησαν στον καταψύκτη, επιμένουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, τρία ανήλικα παρατημένα, τα δύο αγοράκια με αφροδίσια νοσήματα και η 15χρονη κόρη έγκυος, με σύνδρομο στέρησης από τις ουσίες και ένας Αφγανός που διέμενε μαζί τους και προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Η αστυνομία κάνει λόγο για μια πρωτοφανή και περίπλοκη υπόθεση, της οποίας το «κουβάρι» προσπαθούν να ξετυλίξουν.

Οι έντονες αντιφάσεις

Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος…

Ειδικότερα, η Γερμανίδα φέρεται να έχει αλλάξει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση, αποδίδει τώρα το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στον σύντροφό της. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι όλη η οικογένεια ήταν παρούσα όταν το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ η 38χρονη κατέθεσε πως την ώρα του θανάτου έλειπε από το σπίτι.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης και οι καταθέσεις των ανηλίκων παρουσία παιδοψυχολόγων. Τα παιδιά γνώριζαν ότι το αδερφάκι του ήταν νεκρό και τοποθετημένο στην κατάψυξη, αυτό, όμως που δεν ήξεραν είναι πως έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Η 15χρονη, ο 12χρονος και ο 9χρονος θα κληθούν εκ νέου να καταθέσουν, καθώς εκτιμάται από τις Αρχές ότι η ειδικά η κόρη γνωρίζει παραπάνω για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σημειώνεται ακόμη πως η κόρη της οικογένειας φέρεται να κατέθεσε ότι διατηρούσε σχέση με τον Αφγανό που έμενε με την οικογένεια, καθώς επίσης κυοφορεί το παιδί του και είναι στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το ζευγάρι θα οδηγηθεί σήμερα στον Ανακριτή για την υπόθεση του νεκρού βρέφους, ενώ ο Αφγανός θα κληθεί να καταθέσει για τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Τι έδειξε το τεστ DNA

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA επιβεβαίωσαν τις υποψίες των Αρχών, καθώς ταυτοποίησαν τον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα ως τους βιολογικούς γονείς του αδικοχαμένου μωρού.

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, το ζευγάρι, που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία, έχει αποκτήσει μαζί τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας: την 15χρονη, τον 12χρονο και το βρέφος. Αναφορικά με το 9χρονο αγόρι, διαπιστώθηκε ότι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης και όχι του 43χρονου.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Το μικρό αγοράκι όμως δέχτηκε 20 μαχαιριές αποκλειστικά στην πλάτη του, εκ των οποίων οι 4 ή 5 ήταν προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες. Το γεγονός ότι το μωρό εντοπίστηκε έχοντας χάσει όλο του το αίμα, υποδεικνύει ακατάσχετη αιμορραγία από τα τραύματα, κάτι που είναι ιατρικώς αδύνατο να συμβεί εάν το σώμα ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο.

Η απολογία του 43χρονου

Η προανακριτική απολογία του 43χρονου με τα αρχικά Σ.Β. άφησε άναυδους τους αστυνομικούς. Ο άνδρας φαίνεται ότι είναι «βίος και πολιτεία» καθώς, εκτός από τις τρεις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος του για αυτή την υπόθεση, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι έχει κατηγορηθεί για μαστροπεία και έχει κάνει φυλακή επτάμιση μήνες για ναρκωτικά, όπλα και επίθεση.

«Το παιδί που βρέθηκε νεκρό στη βαλίτσα ήταν δικό μου και της γυναίκας μου. Το παιδί γεννήθηκε με καισαρική στο Νοσοκομείο Έλενα. Εγώ ήθελα να το δω, αλλά οι γιατροί δεν με άφηναν να το δω. Η γυναίκα μου ήταν χειρουργημένη. Μετά από δύο ώρες, μας έφεραν στο θάλαμο που ήμουν με τη γυναίκα μου ένα παιδί νεογέννητο. Εγώ πιστεύω όμως ότι το παιδί που μας έφεραν δεν ήταν δικό μας παιδί, και μας έφεραν άλλο. Γιατί όταν πήγα να το δω μόνος μου ακριβώς μετά τη γέννα δεν με άφησαν. Πρέπει να σας πω ότι παλιότερα είχα μπλέξει με τους Ιλλουμινάτι. Μου είπανε ότι θα μου δώσουν δυόμιση εκατομμύρια ευρώ, αλλά έπρεπε να κάνω συμβόλαιο προφορικό ότι θα είμαι μαζί τους και θα πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Επειδή εγώ δεν δέχτηκα να το κάνω από τότε με κυνηγούσαν. Για αυτό μου είχαν στείλει και τη γυναίκα για την οποία είχα κατηγορηθεί παλιότερα ως μαστροπός».

«Ήθελαν να με εκδικηθούν οι Ιλλουμινάτι»

«Για να με εκδικηθούν οι Ιλλουμινάτι μου άλλαξαν το μωρό στο νοσοκομείο. Το μωρό που εντέλει μας έδωσαν έκλαιγε για 23 ώρες την ημέρα και κοιμόταν μόνο μία. Είχε προβλήματα εξ αρχής. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, είχε κήλη, αλλά και κάτι με το έντερό του. Επίσης το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και δεν μας το έδιναν στην αρχή να το πάρουμε σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί όμως μας το έδωσαν και εγώ παραξενεύτηκα γιατί το προηγούμενο βράδυ μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να ρουφήξει γάλα. Έτσι το πήραμε στο σπίτι. Του κάναμε κάθε μέρα μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί και να βγάλει τα αέρια. Για οκτώ μήνες περίπου το ταΐζαμε και το πηγαίναμε στο γιατρό κανονικά».

«Η γυναίκα μου δεν ήταν καλά»

Υποστήριξε επίσης ότι σε αυτούς τους οκτώ μήνες η γυναίκα του δεν ήταν καλά ψυχολογικά:

«Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι. Μία μέρα μετά από οκτώ μήνες, το μωρό δεν ήταν καλά και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Ξαφνικά ακούμε ένα δυνατό ήχο, σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω, αλλά αυτό πέθανε».

Μπροστά ήταν, όπως λέει, και τα άλλα τρία παιδιά με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι τύλιξε το παιδί σε σακούλες και το έβαλε στον καταψύκτη. «Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν για να μην μου πάρουν και τα άλλα παιδιά, γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα».