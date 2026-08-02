Η υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα την 38χρονη Βρετανίδα έφτασε στο τέλος της χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η σορός της άτυχης γυναίκας είχε εντοπιστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 μέσα σε βαλίτσα, τοποθετημένη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 26χρονος Αφγανός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ογκοδέστατη δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό της εξιχνίασης και τα ευρήματα των Αρχών

Οι έρευνες ξεκίνησαν αμέσως μετά τον εντοπισμό της βαλίτσας από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής. Παρά την προχωρημένη σήψη της σορού και τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανασύρουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα.

Στη συνέχεια, μέσω του Τμήματος Interpol της ΕΛ.ΑΣ. και σε συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές, επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα του θύματος. Η 38χρονη είχε εισέλθει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου 2026, διέμενε στον Πειραιά μέχρι τις 10 Ιουλίου και έκτοτε τα ίχνη της είχαν χαθεί.

Η ομολογία του δράστη και η διεθνής συνεργασία

Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και η αξιοποίηση των ψηφιακών πειστηρίων οδήγησαν τους αστυνομικούς στον 26χρονο, ο οποίος προσήχθη στις 30 Ιουλίου 2026 και ομολόγησε την πράξη του.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο δράστης μετέφερε τη σορό στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ τις επόμενες ημέρες προέβη σε αναλήψεις χρηματικών ποσών κάνοντας χρήση των τραπεζικών καρτών της 38χρονης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα και ένα μαχαίρι.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προανάκρισης υπήρξε στενή συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) και τις αστυνομικές Αρχές της Σκωτίας.

Ο συλληφθείς έχει ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.