Σε έναν σκοτεινό λαβύρινθο για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καλούνται να συνθέσουν τα κομμάτια ενός περίπλοκου παζλ, καθώς τα νέα στοιχεία δείχνουν πως ο ή οι δράστες προσπάθησαν με κάθε τρόπο να σκηνοθετήσουν την «εξαφάνιση» του θύματος προκειμένου να κερδίσουν χρόνο.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε επίσημα ως η 38χρονη Βρετανίδα (με καταγωγή από τη Σκωτία) Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος. Η σορός της βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου από έναν άστεγο άνδρα, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία όταν είδε ανθρώπινο μέλος να προεξέχει από τη βαλίτσα.

Τα τελευταία SMS της 38χρονης και τα παραπλανητικά μηνύματα μετά τον θάνατό της

Το πλέον αινιγματικό στοιχείο της έρευνας επικεντρώνεται στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης. Η τελευταία πραγματική επικοινωνία της γυναίκας καταγράφεται στις 15 Ιουλίου, όταν η ίδια έστειλε γραπτά μηνύματα σε φιλικό της πρόσωπο. Στα τελευταία αυτά SMS, η Ελίζαμπεθ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό της» και ότι «ήθελε να μείνει μόνη για λίγο», δίνοντας την εντύπωση πως σχεδίαζε να απομονωθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου (Daily Mail, The Sun) και επιβεβαιωμένες πληροφορίες των ελληνικών Αρχών, το τηλέφωνο παρέμεινε ενεργό και συνέχισε να εκπέμπει σήμα στην περιοχή της Αθήνας μέχρι και λίγο πριν την ταυτοποίηση της σορού.

Το σοκαριστικό στοιχείο είναι ότι από τη συσκευή της συνέχισαν να στέλνονται SMS προς την οικογένειά της, αφότου η ίδια είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το περιεχόμενο των προηγούμενων μηνυμάτων της 38χρονης και συνέχισαν να στέλνουν παρόμοια κείμενα, ώστε να πιστέψουν οι δικοί της άνθρωποι ότι ήταν ακόμη ζωντανή και να καθυστερήσει η αποκάλυψη του εγκλήματος.

«Το τηλέφωνο χρησιμοποιούνταν. Στάλθηκαν μηνύματα προφανώς για να κερδίσουν χρόνο», αναφέρει έλληνας αστυνομικός. Αν και το κινητό παραμένει άφαντο, οι Αρχές «σαρώνουν» τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας για να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του, θεωρώντας το στοιχείο-κλειδί. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα δεν ανήκε στη 38χρονη, ανοίγοντας τον δρόμο για τον εντοπισμό γενετικού υλικού (DNA) των δραστών.

Το σορτσάκι-κλειδί και η εμπλοκή της Interpol

Η ταυτοποίηση της σορού αποτελούσε εξ αρχής γρίφο, καθώς το θύμα δεν έφερε μαζί του ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ η προχωρημένη σήψη δυσκόλευε το έργο των εργαστηρίων. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια αποδείχθηκε καθοριστική: το μαύρο σορτσάκι που φορούσε η γυναίκα έφερε το έμβλημα γαλλικού πανεπιστημίου.

Οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. διαβίβασαν το στοιχείο στις διεθνείς υπηρεσίες και η ειδοποίηση έφτασε στο γραφείο της Interpol στην Ουάσιγκτον. Καθώς η 38χρονη είχε εργαστεί στο παρελθόν στις ΗΠΑ, τα βιομετρικά της δεδομένα και τα αποτυπώματα βρίσκονταν καταχωρημένα στις αμερικανικές βάσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι την ταυτότητά της.

Η Ελίζαμπεθ Ρος είχε ταξιδέψει στις 29 Ιουνίου από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, μεταβεί στην Κύπρο και στη συνέχεια έφτασε στην Αθήνα, όπου διέμενε με φίλους της. Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε εμφανή τραύματα ή ίχνη πάλης και τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Για τις εξελίξεις ενημερώθηκαν η Βρετανική Πρεσβεία, η Αστυνομία της Σκωτίας και η οικογένεια του θύματος, ενώ οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις βρετανικές και κυπριακές υπηρεσίες. Έλληνας αξιωματικός χαρακτήρισε το περιστατικό πρωτοφανές, τονίζοντας πως «το να βρεθεί ένας ξένος υπήκοος νεκρός μέσα σε μια βαλίτσα στην καρδιά της Αθήνας είναι κάτι άνευ προηγουμένου».