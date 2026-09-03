Με τη συνοδεία αστυνομικών μεταφέρθηκαν τα ανήλικα παιδιά από τον Νοσοκομείο «Παίδων» έως το Παλαιό Φάληρο στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων, προκειμένου να καταθέσουν όλα όσα έζησαν στο Airbnb της φρίκης στην Κυψέλη.

Οι καταθέσεις της 15χρονης, του 12χρονου και του 9χρονου πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγων και στη συνέχεια τα παιδιά της οικογένειας που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, επέστρεψαν στο νοσοκομείο όπου και θα παραμείνουν σε καθεστώς προστακτικής φύλαξης.

Με πολλή προσοχή χειρίζονται οι Αρχές τις καταθέσεις των μικρών αγοριών και της 15χρονης που ,σύμφωνα με πληροφορίες, κυοφορεί το παιδί του Αφγανού συλληφθέντα. Τα παιδιά του 43χρονου Έλληνα και της 38 Γερμανίδας αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση, καθώς τα όσα περιέγραψαν δεν είναι αρκετά για να συμπληρωθούν τα κενά γύρω από τη δολοφονία του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Ήξεραν ότι το βρέφος βρισκόταν στην κατάψυξη

Από τις καταθέσεις των ανήλικων προέκυψε ότι γνώριζαν πως το μωρό δεν ζούσε και ότι το σώμα του είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Ωστόσο, δεν γνώριζαν ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, παρόλο που ο πατέρας ανέφερε ότι το βρέφος πέθανε παρουσία όλων των προσώπων της οικογένειας. Οι Αρχές προσπαθούν να καταλάβουν που βρίσκονταν τα ανήλικα την ώρα της δολοφονίας.

Στο μικροσκόπιο οι οικογενειακές σχέσεις

Ανησυχητική είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δύο ανήλικα αγόρια και η 15χρονη έγκυος κόρη του ζευγαριού.

Ο 12χρονος και ο 9χρονος, σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις που τους έγιναν, έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, διερευνάται αν μπορεί να υπήρξαν πράξεις που δεν άφησαν εμφανή ίχνη, λόγου χάριν οι συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων.

Αναμένονται οι εργαστηριακές αναλύσεις DNA, οι οποίες έγιναν για να εξακριβωθούν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ γονέων, ανήλικων και του νεκρού βρέφους. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη φαίνεται πως γεννήθηκε στη Γερμανία, ενώ ο 12χρονος στην Ελλάδα. Ο 43χρονος και η 38χρονη τόνισαν πως επίσης ο 9χρονος και το βρέφος γεννήθηκαν στην Αθήνα, όμως δε έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν.

Καταθέτουν εκ νέου στον Ανακριτή σήμερα

Το ζευγάρι και ο Αφγανός που διέμενε μαζί τους, προφυλακίστηκαν για το πρώτο κακούργημα που κατηγορήθηκαν, δηλαδή για τα ναρκωτικά.

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται ο 43χρονος και η 38χρονη να καταθέσουν εκ νέου στον Ανακριτή αυτή τη φορά για τη δολοφονία του βρέφους, αφού ενισχύθηκε το κατηγορητήριο και πλέον είναι αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Το παιδί ήταν άρρωστο», δηλώνει ο 43χρονος

Υπενθυμίζουμε πως το ζευγάρι υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε το 2022, ενώ γεννήθηκε στα τέλη 2021 σε ηλικία 8 μηνών από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ευρήματα του ιατροδικαστή «αδειάζουν» τον 43χρονο και την 38χρονη.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 43χρονος.

Περιγράφοντας τη στιγμή του θανάτου, υποστήριξε: «Μας έμεινε στα χέρια. Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Το είδε η γυναίκα μου και είπε “δεν είναι καλά, είναι σε αφασία”. Μετά ακούω ένα “παπ”, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ και να… Αλλά το παιδί… παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τις πολλαπλές μαχαιριές που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε κρυμμένο σε ισοθερμικό σάκο μέσα σε βαλίτσα, η δικαιολογία του προκάλεσε ανατριχίλα: «Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα. Δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα και πέθανε. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

«Το βρέφος δεν πέθανε από παθολογικά αίτια»

Το μικρό αγοράκι όμως δέχτηκε 20 μαχαιριές αποκλειστικά στην πλάτη του, εκ των οποίων οι 4 ή 5 ήταν προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή. Το γεγονός ότι το μωρό εντοπίστηκε έχοντας χάσει όλο του το αίμα, υποδεικνύει ακατάσχετη αιμορραγία από τα τραύματα, κάτι που είναι ιατρικώς αδύνατο να συμβεί εάν το σώμα ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο.