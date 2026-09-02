Ένα βρέφος νεκρό με τραύματα από πολλαπλές μαχαιριές, τρία ανήλικα χαμένα και ένας κρατικός μηχανισμός που καταρρέει, είναι η πρώτη εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε την υπόθεση της Κυψέλης.

Απολογούνται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο 43χρονος Έλληνας, η 38 Γερμανίδα και ο 25χρονος Αφγανός που είχαν μετατρέψει το Airbnb σε κολαστήριο.

Οι καταγγελίες για την συγκεκριμένη οικογένεια ξεκινάνε από τον Απρίλιο του 2020. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε λάβει κλήση, τον Απρίλιο του 2020, για παραμέληση της υγιεινής των 3 παιδιών, οικονομική εκμετάλλευση της κόρης, χρήση ουσιών από τους γονείς και παραμέληση της εποπτείας των παιδιών. Είχε στείλει αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελέα, αλλά δεν έλαβε ποτέ ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία μιας Γερμανίδας. Της είχε πουλήσει έρωτα μέσω κοινωνικών δικτύων και όταν αυτή πείστηκε και έφτασε στη χώρα μας, έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Την κρατούσε αιχμάλωτη στο διαμέρισμά του και την εξέδιδε.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο, έγινε μια ακόμη ανώνυμη καταγγελία στον Οργανισμό για την ίδια οικογένεια που αφορούσε πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι, σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη, χρήση ουσιών από τους γονείς και κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα. Παρά τις προσπάθειες του «Χαμόγελου του Παιδιού» να διαβιβάσει στην αρμόδια Εισαγγελέα την υπόθεση, ποτέ, μέχρι σήμερα, δεν κινήθηκε καμία διαδικασία και ο Οργανισμός δεν έλαβε καμία ενημέρωση για την πορεία της φρικιαστικής υπόθεσης.

Τον Ιούνιο του 2025, αστυνομικοί εντοπίζουν τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας να κλέβουν, τα παιδιά οδηγούνται στο Νοσοκομείο Παίδων για φιλοξενία, μένουν εκεί για τουλάχιστον ενάμιση μήνα, και ενώ οι αρμόδιοι φορείς ψάχνουν για μια δομή φιλοξενίας, ο 43χρονος πάει και τα παίρνει.

Τον Αύγουστο του 2025, τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας εντοπίζονται εκ νέου από τις Αρχές, οδηγούνται και πάλι στο Παίδων και ο πατέρας τους για μια ακόμη φορά τα αρπάζει. Δεν υπήρχε εισαγγελική εντολή για φρούρηση.

Έναν μήνα αργότερα, η 15χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος, εντοπίζεται να περιφέρεται και μεταφέρεται στο Παίδων για φύλαξη. Το παιδί όμως και πάλι το πήρε ο πατέρας. Το μοτίβο πλέον είναι γνωστό, εισαγγελία, αστυνομία και νοσοκομείο, με όλους να λένε ότι έκαναν τα προβλεπόμενα, ενώ τα ανήλικα ζούσαν έναν πραγματικό εφιάλτη και ένα βρέφος νεκρό ήταν στον καταψύκτη για δύο χρόνια.

«Το παιδί είναι δικό μου, ήταν στην κατάψυξη από το 2023»

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός», φέρεται να δήλωσε η 38χρονη.

Αναφερόμενη στον 43χρονο Έλληνα και στο μακάβριο εύρημα, πρόσθεσε: «Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Είχε συλληφθεί. Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 43χρονος, ο οποίος προσπάθησε να αποσείσει τις ευθύνες για τον θάνατο του 8-9 μηνών αγοριού, λέγοντας: «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στον γιατρό».

Οι ισχυρισμοί περί παθολογικών αιτιών καταρρίπτονται παταγωδώς από τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Το άτυχο βρέφος έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη (3 προθανάτια και 15 μεταθανάτια), καταδεικνύοντας ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια. Λόγω της παραμονής της σορού στην κατάψυξη, ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες και εξετάσεις DNA για να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα, με κυριότερο το ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το βρέφος να μην είναι της 38χρονης, αλλά να το έφερε στον κόσμο η 15χρονη κόρη της.

Το προφίλ του 43χρονου στα κοινωνικά δίκτυα

Οι λογαριασμοί του 43χρονου με τα αρχικά Β. Γκ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών. Ο Έλληνας έκανε περίεργες αναρτήσεις με εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από αυτές τις εικόνες παρουσίαζε τον εαυτό του με όπλα, ως τράπερ και πυγμάχο ενώ σημειώνεται ότι οι περισσότερες αναρτήσεις του ήταν στα γερμανικά.

Όλα αυτά εξετάζονται από την αστυνομία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για το προφίλ του 43χρονου. Πίσω από αυτό το προφίλ κρύβεται μια πολύπλοκη υπόθεση με τρία ανήλικα παιδιά που ζούσαν σε ένα διαμέρισμα γεμάτο ναρκωτικά και σεξουαλικά βοηθήματα.

Ποινικές διώξεις σε βάρος του Έλληνα, της Γερμανίδας και του Αφγανού

Ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά των τριών κατηγορούμενων, δηλαδή της 38χρονης Γερμανίδας, του 43χρονου Έλληνα και του 26χρονου Αφγανού για ένα κακούργημα (την διακίνηση ναρκωτικών) και ένα πλημμέλημα (μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού).

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το άτυχο βρέφος. Όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία θα αποσταλούν τα στοιχεία στις εισαγγελικές Αρχές για να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.