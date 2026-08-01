Νέα στοιχεία αποκαλύπτει η Daily Mail για την υπόθεση της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος από τη Σκωτία, της οποίας η σορός βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Ψηφιακά ίχνη και μια προσπάθεια συγκάλυψης

Όπως προέκυψε, το κινητό της τηλέφωνο παρέμενε ενεργό μετά το θάνατό της, σε μια προσπάθεια του δράστη να καλύψει τα ίχνη του.

Στις 15 Ιουλίου εστάλη μήνυμα που έλεγε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο – πάω σε ένα ελληνικό νησί».

Άλλα μηνύματα προς την οικογένειά της υποστήριζαν ότι ήθελε να μείνει μόνη της για λίγο. Η συσκευή, που παραμένει άφαντη, εξέπεμπε σήμα στην Αθήνα μέχρι και 24 ώρες πριν από την επίσημη ταυτοποίηση, οπότε και απενεργοποιήθηκε «μυστηριωδώς», μόλις η είδηση έκανε τον γύρο των διεθνών μέσων.

Ο πατέρας της, δικηγόρος στο επάγγελμα, επιβεβαίωσε πως λαμβάνανε μηνύματα από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου.

Αποκαλύπτεται επίσης πως στις 24 Ιουλίου —έξι ημέρες μετά την ανακάλυψη της σορού— δημοσιεύτηκε μια ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook, ενώ η ίδια δεν είχε κοινοποιήσει τίποτα για χρόνια. Το μακροσκελές κείμενο υποστήριζε ότι ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Τουρκία:

«Ήμουν λίγο ήσυχη τις τελευταίες εβδομάδες και ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται πως εξαφανίστηκα, αλλά ειλικρινά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πέρασα πολύ χρόνο προσευχόμενη, αναζητώντας καθοδήγηση… Πριν από δύο εβδομάδες συνάντησα δύο υπέροχες κυρίες, την Έμιλι και την Κλαιρ, που προσφέρουν έργο στην Τουρκία. Νιώθω ότι ο Θεός με καλεί εκεί.»

Η παλιά της φίλη, Μελίσα Ρότζερς, δήλωσε πως η ανάρτηση δεν είχε κανένα νόημα, καθώς η Λίζα ήταν ήδη νεκρή. Ο συντάκτης του κειμένου προσπάθησε προφανώς να μιμηθεί το θρησκευτικό ύφος της 38χρονης. Η ίδια η Ρότζερς θυμάται την αφοσίωση της Λίζας στους ανθρώπους του δρόμου, εκφράζοντας παράλληλα το φόβο ότι η επιθυμία της να βοηθά τους πάντες ίσως την έφερε σε θανάσιμο κίνδυνο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας και ο ύποπτος «Μάρκος»

Οι Αρχές επικεντρώνονται στο κρίσιμο 72ωρο πριν από την ανακάλυψη του πτώματος, εξετάζοντας δύο βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά τον εντοπισμό ενός αστέγου, γνωστού στην περιοχή με το όνομα «Μάρκος». Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 40 ετών, εύσωμο, με μαύρα μαλλιά και πολλά τατουάζ, ο οποίος ήταν επιθετικός προς τις γυναίκες και κυκλοφορούσε με μαχαίρι. Ο Μάρκος κοιμόταν συχνά στο εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ, αλλά εξαφανίστηκε αμέσως μετά την εύρεση της βαλίτσας.

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή η γυναίκα. Η Λίζα έφτασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και φιλοξενήθηκε από Έλληνες φίλους στο Κερατσίνι. Στις 15 Ιουλίου τους ανέφερε ότι θα αποχωρούσε για να μείνει με Αμερικανούς φίλους στην Κυψέλη. Οι φίλοι της στο Κερατσίνι απαλλάχθηκαν από κάθε υποψία, ενώ εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο οι «Αμερικανοί φίλοι» να μην υπήρξαν ποτέ και η 38χρονη να τους αναφέρει απλώς για να μην ανησυχήσουν οι δικοί της.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι η σορός μεταφέρθηκε στο κτίριο στις 17 Ιουλίου, καθώς ο άστεγος που τη βρήκε βρισκόταν στο σημείο στις 15 και 16 Ιουλίου χωρίς να έχει δει τη βαλίτσα. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν αποκλείσει το στραγγαλισμό και τις θανατηφόρες κακώσεις στο κεφάλι, στρέφοντας την προσοχή τους σε τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπήρξε χορήγηση ουσιών.

Στο σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα, οι περίοικοι αφήνουν λουλούδια, ενώ δίπλα στη φωτογραφία της άτυχης γυναίκας κάποιος έγραψε: «Ένας Άγγελος ήταν εδώ».

Το πώς και γιατί κόπηκε το νήμα της ζωής της παραμένει, προς το παρόν, ένα σκοτεινό μυστήριο.

Πηγή: dailymail