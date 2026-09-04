Με πλήρη αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια, θα απολογηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι που έμενε στο διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη όπου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης το νεκρό μωρό.

Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας, το οποίο φέρεται να κυοφορεί το παιδί του.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους όσον αφορά τις νέες βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους για την υπόθεση της Κυψέλης.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφος του, είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία και άλλες πράξεις σχετικά με κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις. Από την άλλη, ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, βαρύνεται με το κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πριν και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη το θύμα και άλλες δύο κατηγορίες σχετικά με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

Έλληνας και Γερμανίδα θα ορίσουν τεχνικό σύμβουλο για να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Το ζευγάρι των κατηγορουμένων φέρεται να αμφισβητεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει ότι ο θάνατος του λίγων μηνών αγοριού ήταν αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρισμός του 43χρονου είναι ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι είναι μεταθανάτια και προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα του μωρού.

Έτσι στο πλαίσιο της υπεράσπισής τους αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να κρίνει αν τα χτυπήματα στο βρέφος έγιναν προ του θανάτου, όπως αποφαίνεται η ιατροδικαστική έκθεση ή μετά.