Ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση των ζημιών σε διαμερίσματα της Κυψέλης, τα οποία επηρεάστηκαν από την πορεία του μετροπόντικα για την κατασκευή της νέας γραμμής του Μετρό.

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις, η διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού συνεργείων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών το προσεχές διάστημα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κτήρια που έχουν εμφανίσει φθορές εξαιτίας των εργασιών, και βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του μηχανήματος διάνοιξης της σήραγγας.

Οι εκθέσεις του ΤΕΕ καθορίζουν τις εργασίες

Οι ενδιάμεσες εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καταγράφουν τις ανάγκες αποκατάστασης στα 20 κτήρια που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του μετροπόντικα, προσδιορίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες οι επισκευές μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

Η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει διαβεβαιώσει ότι έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός συνεργείων, προκειμένου να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι απαραίτητες εργασίες. Παράλληλα, έχει αναλάβει την κάλυψη του κόστους αποκατάστασης των ζημιών, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών της.

Έχουν ήδη αποκατασταθεί ζημιές σε 18 διαμερίσματα

Από τον περασμένο Μάιο έως σήμερα, η κατασκευάστρια κοινοπραξία έχει ολοκληρώσει εργασίες επισκευής σε 18 διαμερίσματα που βρίσκονται σε τρεις πολυκατοικίες της περιοχής.

Οι φθορές περιλάμβαναν κυρίως ρηγματώσεις στην τοιχοποιία, καθώς και άλλες ζημιές, μεταξύ των οποίων προβλήματα σε αρμογές και εξοπλισμό. Τα κτήρια βρίσκονται κατά μήκος του άξονα που εκτείνεται από την Πλατεία Κυψέλης και την οδό Σπετσών έως τη συμβολή της με την οδό Ζακύνθου.

Την ίδια ώρα, μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM εντείνουν τις προσπάθειες ενημέρωσης των κατοίκων, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες όπου έχουν καταγραφεί φθορές.

Ένα από τα ζητήματα που δυσχεραίνουν την εξέλιξη της διαδικασίας είναι ότι σημαντικός αριθμός διαμερισμάτων παραμένει κλειστός, σύμφωνα με πληροφορίες. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσκολότερη την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες και τον συντονισμό των εργασιών αποκατάστασης.

Η ενημέρωση των ενοίκων και των ιδιοκτητών θεωρείται κρίσιμη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα ακίνητα και να προχωρήσουν οι επισκευές που προβλέπονται στις τεχνικές εκθέσεις.

Αποκατάσταση φθορών και ασφάλεια κτηρίων

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν υποδειχθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστούν οι καταγεγραμμένες ζημιές και θα βελτιωθεί η κατάσταση των κτηρίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι αρκετές από τις πολυκατοικίες της περιοχής είναι παλαιές, στοιχείο που καθιστά αναγκαία την προσεκτική αξιολόγηση των φθορών και την εκτέλεση των κατάλληλων εργασιών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο ρυθμός με τον οποίο θα προχωρήσουν οι επισκευές στα υπόλοιπα διαμερίσματα που έχουν επηρεαστεί.