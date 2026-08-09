Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» βρίσκονται οι αρμόδιες Aρχές, καθώς σήμερα Κυριακή (9/8), αναμένεται κατακόρυφη αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, για έξι Περιφέρειες, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται την Κυριακή οι εξής περιοχές:

– Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων.

– Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

– Στη Στερεά Ελλάδα, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας.

– Στο Βόρειο Αιγαίο, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

– Στο Νότιο Αιγαίο, οι Κυκλάδες.

– Ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Ακολουθεί ο χάρτης με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα (Windy):

Ο καιρός για την Κυριακή (9/8)

Για την Κυριακή (9/8) αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες και βόρειοι άνεμοι, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή.

Στην Αττική αναμένεται ζεστός και ανεμώδης καιρός, ενώ σε περιοχές της ανατολικής Αττικής οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ακόμα, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, με επίσημη κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Κυριακής.

Το μεγαλύτερο βάρος, πάντως, πέφτει στις περιοχές που βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 4, όπου ο συνδυασμός καιρικών και πυρομετεωρολογικών συνθηκών αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητα.

Υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο (8/8)

Ήδη χθες Σάββατο (8/8) σημειώθηκαν στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Συγκεκριμένα, το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 39 °C κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με 39,5 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου 08/08, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για επικίνδυνο «κοκτέιλ» καιρικών φαινομένων

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για ιδιαίτερα επιβαρυμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες κατά το επόμενο 48ωρο.

Όπως εξηγεί, η ταυτόχρονη παρουσία υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας συνθέτει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μοτίβο, γνωστό ως «Hot-Dry-Windy».

Το συγκεκριμένο θερμό, ξηρό και ανεμώδες περιβάλλον διευκολύνει τη ραγδαία εξέλιξη μιας εστίας και δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, ο κ. Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει πως οι καιρικές παράμετροι δεν προκαλούν από μόνες τους πυρκαγιές, αλλά λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι μια στιγμιαία ανθρώπινη αμέλεια ή απροσεξία μπορεί, υπό αυτές τις συνθήκες, να μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη πύρινη λαίλαπα μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Για τον λόγο αυτό απευθύνει αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες, τονίζοντας την ανάγκη για μηδενική ανοχή σε επικίνδυνες συμπεριφορές και ενέργειες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Hot-Dry-Windy: Επικίνδυνο 48ωρο για πυρκαγιές»

Ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένονται το επόμενο 48ωρο, εξαιτίας του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ισχυρών ανέμων και παρατεταμένης ξηρασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για συνθήκες «Hot-Dry-Windy», δηλαδή ένα θερμό, ξηρό και ανεμώδες περιβάλλον, που ευνοεί την πολύ γρήγορη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεσή της.

Να θυμόμαστε όμως ότι οι καιρικές συνθήκες δεν βάζουν από μόνες τους τη φωτιά. Μπορούν όμως να μετατρέψουν μέσα σε λίγα λεπτά μια ανθρώπινη αμέλεια σε μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά. Γι’ αυτό τις επόμενες ώρες απαιτείται μηδενική ανοχή στην απροσεξία».