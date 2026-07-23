Συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως» στο εξοπλιστικό πακέτο-μαμούθ της «Ασπίδας του Αχιλλέα», προϋπολογισμού ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος αναβάθμισης της ελληνικής αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας των τελευταίων ετών, με στόχο τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών τόσο στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Τριπλή «ομπρέλα» για κάθε αεροπορική απειλή

Ο πυρήνας της «Ασπίδας του Αχιλλέα» βασίζεται στην προμήθεια τριών εξειδικευμένων αντιαεροπορικών συστημάτων ισραηλινής τεχνολογίας, τα οποία θα καλύπτουν τρία διαφορετικά στρώματα απειλών (μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκώς):

Spyder All in One (της Rafael) – για κάλυψη μικρού βεληνεκώς.

(της Rafael) – για κάλυψη μικρού βεληνεκώς. David’s Sling (της Rafael) – για προστασία μεσαίου και μεγάλου βεληνεκώς απέναντι σε πυραύλους και αεροσκάφη.

(της Rafael) – για προστασία μεσαίου και μεγάλου βεληνεκώς απέναντι σε πυραύλους και αεροσκάφη. Barak MX (της Israel Aerospace Industries – IAI) – για ευέλικτη πολυεπίπεδη αμυντική κάλυψη.

Το νέο αυτό πλέγμα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των σύγχρονων προκλήσεων: από συμβατικά μαχητικά αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, μέχρι αυτόνομα μη επανδρωμένα συστήματα (drones) και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (C2), το οποίο θα διασυνδέσει όλα τα υφιστάμενα και νέα συστήματα του εθνικού θόλου της αμυντικής τεχνολογίας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πρόκειται να παρουσιάσει αναλυτικά την αρχιτεκτονική του νέου ελληνικού αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου στο Πεντάγωνο.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ περιλαμβάνονται και άλλα σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν λάβει την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Όπως για παράδειγμα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με προμήθεια συστημάτων V-BAT για τις ανάγκες επιτήρησης του Στρατού Ξηράς και UAV Heron για την Πολεμική Αεροπορία. Θα συζητηθεί επίσης η απόκτηση εξειδικευμένων υποβρυχίων οχημάτων Victa. Στα θέματα της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ είναι και η αγορά των νέων στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-390 Millennium.