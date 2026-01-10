Συνεδρίασε το πρωί του Σαββάτου (10/1) υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.