Η μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση σε πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης έχει προκαλέσει χάος από χθες σε μεγάλα Αεροδρόμια της Ευρώπης, αφήνοντας επιβάτες εγκλωβισμένους στο Χίθροου, ενώ στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες ανακοινώθηκε ότι την Κυριακή ακυρώθηκε το 50% των αναχωρήσεων, όπως αναμένεται να συμβεί και τη Δευτέρα (22/9).

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη πτήση από Βρυξέλλες για Αθήνα, η 623 της Aegean που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει απόψε στις 8, τελικά ακυρώθηκε και πλέον αναμένεται νεότερη ενημέρωση προς τους ταξιδιώτες.

Μέχρι τώρα το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα από την κυβερνοεπίθεση που έχει δεχτεί η συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης αποσκευών.