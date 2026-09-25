Περιστατικό παραβίασης της κυβερνοασφάλειας σημειώθηκε στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Πατρέων, όταν μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση και να υποκλέψει ηλεκτρονικά έγγραφα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, το συμβάν πραγματοποιήθηκε μέσω χρήσης διαπιστευτηρίων χρηστών, ενώ η διαρροή περιορίστηκε σε συγκεκριμένο αριθμό αρχείων.

Ο Δήμος προχώρησε σε άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Το χρονικό της παραβίασης

Το περιστατικό κυβερνοασφάλειας εντοπίστηκε από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων στις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως προέκυψε από την εξειδικευμένη τεχνική διερεύνηση που ακολούθησε, ο εισβολέας κατάφερε να διεισδύσει στο πληροφοριακό σύστημα κάνοντας χρήση κλεμμένων ή παραβιασμένων διαπιστευτηρίων εγγεγραμμένων χρηστών.

Από την ανάλυση των ιχνών πρόσβασης διαπιστώθηκε ότι ο εισβολέας απέσπασε περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων, η παραβίαση δεν επηρέασε το σύνολο των πληροφοριακών υποδομών ή των βάσεων δεδομένων της δημοτικής αρχής και δεν διαπιστώθηκε γενικευμένη ή μαζική πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των δημοτών της Πάτρας.

Ωστόσο, στα αρχεία που υποκλάπηκαν περιλαμβάνονται υπηρεσιακή αλληλογραφία, στοιχείων εργαζομένων και στελεχών των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία πέντε πολιτών που είχαν υποβάλει σχετικά αιτήματα προς τον Δήμο.

Άμεση κινητοποίηση και μέτρα ασφαλείας

Αμέσως μόλις επιβεβαιώθηκε η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ο Δήμος Πατρέων έθεσε σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας.

Προχώρησε στην άμεση απενεργοποίηση όλων των χρηστών που επηρεάστηκαν από την παραβίαση, ακυρώθηκαν όλες οι ενεργές συνεδρίες πρόσβασης στο σύστημα και επιβλήθηκε υποχρεωτική ταυτοποίηση δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication – 2FA) για το σύνολο των χρηστών του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος, σφραγίζοντας το κενό ασφαλείας.

Ενημέρωση των θυμάτων και κίνδυνος επιθέσεων Phishing

Προκειμένου να αποτραπεί η κακόβουλη αξιοποίηση των υποκλαπέντων πληροφοριών, η δημοτική αρχή προχώρησε σε άμεση και εξατομικευμένη ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των πέντε πολιτών τα στοιχεία των οποίων διέρρευσαν.

Οι θύματα ενημερώθηκαν για την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης απέναντι σε πιθανές απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (Phishing) με παραπλανητικά e-mail ή μηνύματα, αλλά και εξαπάτησης και πλαστοπροσωπίας.

Παράλληλα, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων συνεχίζουν τους ενδελεχείς ελέγχους στο σύνολο του δικτύου, λαμβάνοντας επιπλέον τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συνολική θωράκιση των συστημάτων απέναντι σε μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις.