Λήξη συναγερμού για τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε το τηλεφώνημα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς οι αξιωματικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν κάτι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην είσοδο του κολλεγίου είχε αφεθεί σημείωμα στο οποίο αναγραφόταν ότι θα σημειωθεί έκρηξη στις 20:55.

Οι αστυνομικοί έχουν προσαγάγει έναν άνδρα που φέρεται να είναι αυτός που άφησε το σημείωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό (Βούλγαρο) 26 ετών ο οποίος στις 20:25 τσακώθηκε με τους σεκιούριτι στην είσοδο του κολλεγίου, καθώς δεν τον άφηναν να περάσει να πάρει ενα σακίδιο με βιβλία που υποστήριζε ότι είχε αφήσει στο κτήριο.

Μετά απο λίγο επέστρεψε αφήνοντας το απειλητικό σημείωμα που έγραφε ότι θα εκραγεί βόμβα στις 20:55.

Την ώρα εκείνη μάλιστα ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση», στην οποία ήταν καλεσμένοι η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιαννη, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη και ο Γιώργος Τσαβδαρίδης.