Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πιθανή παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, η ενδελεχής έρευνα της Τροχαίας ανατρέπει τα δεδομένα, υποδεικνύοντας μια άκρως επικίνδυνη μανούβρα ως την κύρια αιτία του κακού.

Το ρολόι έδειχνε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο γυναίκες και η οποία κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, επιχείρησε να κάνει αναστροφή.

Η κίνηση αυτή στάθηκε μοιραία. Εκείνη τη στιγμή, το δίκυκλό τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 51χρονος στο αντίθετο ρεύμα, ο οποίος κατευθυνόταν προς την οδό Πατησίων.

Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται με ανατριχιαστικό τρόπο σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Στα πλάνα διακρίνεται η στιγμή της πρόσκρουσης, με εξαρτήματα των μηχανών να εκσφενδονίζονται στον αέρα και τα δύο οχήματα να διαγράφουν μια ανεξέλεγκτη, δραματική πορεία προτού καταλήξουν να καρφωθούν πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες και τις ενδείξεις των Αρχών, κανένα από τα τρία θύματα δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί και οι τρεις επιβαίνοντες των δύο δικύκλων: Ο 51χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας, μία 27χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε στη δεύτερη μηχανή και μία ακόμη γυναίκα, συνοδηγός ή οδηγός της δεύτερης μηχανής, τα πλήρη στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά.

Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως αν, πέραν της αναστροφής, υπήρξε και ταυτόχρονη παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, κλείνοντας έτσι τον φάκελο αυτής της τραγωδίας στο κέντρο της Αθήνας.