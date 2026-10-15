Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή στο ύψος της οδού Αργολίδος, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και σημειώνεται ότι είχε τις αισθήσεις της κατά την μεταφορά της.

Στο σημείο υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα.