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Προβλήματα εντοπίζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση στα νότια προάστια. Η κίνηση πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με δυσκολία.

Συγκεκριμένα τα προβλήματα εντοπίζονται:

  • στο ύψος της Λ. Αμφιθέας ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Π. Φαλήρου
  • στο ύψος της παραλίας του Αγίου Κοσμά στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
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