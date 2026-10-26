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Προβλήματα εντοπίζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση στα νότια προάστια. Η κίνηση πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με δυσκολία.
Συγκεκριμένα τα προβλήματα εντοπίζονται:
- στο ύψος της Λ. Αμφιθέας ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Π. Φαλήρου
- στο ύψος της παραλίας του Αγίου Κοσμά στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
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