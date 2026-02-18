Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Με μεγάλη προσοχή πρέπει να κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Χαροκόπου, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο, καθώς το πρωί της Τετάρτης έσπασε αγωγός λυμάτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί καθίζηση στο οδόστρωμα και να ανοίξει μεγάλη τρύπα.

Έσπασε αγωγός λυμάτων – Μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα

Η καθίζηση στο οδόστρωμα και η τρύπα που άνοιξε προκλήθηκαν όταν έσπασε αγωγός λυμάτων, με τη δυσοσμία να είναι έντονη στο σημείο αλλά να χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι Αρχές

Στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρμόδιες Αρχές αλλά και συνεργεία του δήμου για να τοποθετηθούν ειδικές σημάνσεις και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»