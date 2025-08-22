Σοβαρό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/8/2025), λίγο μετά τις 21:30, στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο ρεύμα προς Λαμία.

Φορτηγό με επικαθήμενο όχημα που μετέφερε άχυρα, τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, στο 33ο χιλιόμετρο του δρόμου, περίπου 500 μέτρα, πριν τον ανισόπεδο κόμβο Ξυνιάδας.

Ο οδηγός πρόλαβε να αποσυνδέσει τον τράκτορα από το φλεγόμενο φορτίο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Ωστόσο, η καρότσα με τα άχυρα, παραδόθηκε πλήρως στη φωτιά.

Στο σημείο κατέφθασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η Τροχαία του Β’ Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, διέκοψε άμεσα την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσβεση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Η κυκλοφορία εκτράπηκε μέσω του Α/Κ Ανάβρας (61ο χλμ), με επαναφορά στον Ε65 από τον Α/Κ Ξυνιάδας.

Παράλληλα, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας αποφασίστηκε εκτροπή και για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Γρεβενά, μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας –Λάρισας.

Στο σημείο κλήθηκε γερανός οδικής βοήθειας, για την απομάκρυνση του βαρέως οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.