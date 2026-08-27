Στις φλόγες τυλίχθηκε το φορτίο νταλίκας το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου, στο 221ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λαμίας – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Λαμία.

Ο οδηγός του βαρέος οχήματος, κινούμενος κοντά στη Στυλίδα, αντιλήφθηκε εγκαίρως τον καπνό, στάθμευσε αμέσως στο ασφαλές πάρκινγκ του αυτοκινητοδρόμου και αντέδρασε ψύχραιμα, αποσυνδέοντας τον τράκτορα από την καρότσα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε ακαριαία, με ισχυρές δυνάμεις από τη Στυλίδα, τη Λαμία και τη Βιομηχανική Περιοχή, καθώς και περίπολο της 7ης ΕΜΑΚ, να σπεύδουν στο σημείο.

Παρά την ολοσχερή καταστροφή των εμπορευμάτων —που αποτελούνταν από έπιπλα και υλικά συσκευασίας— οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά αποκλειστικά στο όχημα, αποτρέποντας την επέκτασή της στη παρακείμενη αγροτοδασική έκταση.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Πηγή: lamiareport