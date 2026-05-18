Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 80 ετών από την ίδρυση του Όπλου των Διαβιβάσεων. Η εμβληματική αυτή επέτειος γιορτάστηκε στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» στο Χαϊδάρι Αττικής, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο οποίος εκπροσώπησε παράλληλα και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιέλαβε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων Διαβιβαστών, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε μια εντυπωσιακή επίδειξη σύγχρονων μέσων επικοινωνιών, καθώς και στα ιστορικά εκθέματα του Μουσείου του Όπλου.

Παράλληλα, προβλήθηκε το επετειακό ντοκιμαντέρ με τίτλο «80 χρόνια Διαβιβάσεις», το οποίο αποτύπωσε την ιστορική διαδρομή και την προσφορά του Όπλου στις Ένοπλες Δυνάμεις. Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας ήταν η τιμητική βράβευση του αρχαιότερου εν ζωή Αξιωματικού των Διαβιβάσεων, Αντιστράτηγου ε.α. Γεωργίου Πολυμερόπουλου.