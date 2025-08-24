Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρουν μαζί, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο πατέρας του Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο γιος του δημοσιογράφου γράφει τρεις λέξεις: «Τώρα πάλι μαζί».

Ήταν η εποχή που ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μεσουρανούσε στον κινηματογράφο και ο γιος του έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία. Τα επόμενα χρόνια έγινε δάσκαλος ακόμα και παρουσιαστών που σήμερα κάνουν καριέρα. Στο πέρασμα των χρόνων έκανε παρεμβάσεις, με τις κριτικές του να προκαλούν συζητήσεις.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε 40 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε φύγει από τη ζωή το 1985, με την είδηση να προκαλεί τότε ένα κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε σταθεί στο πλευρό του πατέρα του μέχρι το τέλος. Το ίδιο έκανε και ο γιος του δημοσιογράφου και πολιτικού, στις δικές του δύσκολες μέρες.

Την πρώτη ανάρτηση που έκανε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την εμπλούτισε με φωτογραφίες της οικογένειάς του και μία συγκινητική λεζάντα στην οποία γράφει πως από τη στιγμή που πέθανε, κάτι ξεριζώθηκε μέσα του.

«Ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», έγραψε μεταξύ άλλων.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε και για το δαχτυλίδι που ανέβασε ανάμεσα στις άλλες φωτογραφίες. Όπως είπε, αυτό το δαχτυλίδι το έβγαλε ο πατέρας του από το χέρι του παππού του, του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή. Όπως το λέει η «παράδοση» της οικογένειας, αυτό το δαχτυλίδι έβγαλε τώρα από το χέρι του πατέρα του και ο ίδιος.

Ο γιος του δημοσιογράφου και επίσης δημοσιογράφος στάθηκε και στα χρόνια που οι γονείς του ήταν παντρεμένοι. Σε λίγους μήνες ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και η Βίκυ Βουρλάκη θα έκλειναν τα 60 χρόνια γάμου.

«Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα σ’ αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά» συνέχισε.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν φιλόλογος, δημοσιογράφος, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός από το 1972 ως το 2003, νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 2002-2004, βουλευτής Α΄ Αθηνών από το 2004 μέχρι το 2007 με τη Νέα Δημοκρατία, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί 9 χρόνια ως το 2019 και συγγραφέας 18 βιβλίων.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής «έφυγε» σήμερα το πρωί σε ηλικία 79 ετών.