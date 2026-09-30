Να «ξελασπώσουν» προσπαθούν οι συνήγοροι του Ηλία Θεοδωρόπουλου, τον γιατρό που βρισκόταν εντός του ιδιωτικού ιατρείου της Καρνεάδου την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Νίκου και του Τέλλου Αγαπηνού, ο εντολέας τους δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία, για την οποία είχε επισκεφτεί τη Stem Cell Clinic ο καλλιτέχνης. Ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο τη στιγμή που κλήθηκε να προσφέρει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Αυτό, μάλιστα, συνέβη στις 16:15, λίγα λεπτά πριν την επίμαχη κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, δεν είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε του είχε προτείνει κάποια θεραπεία ή οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία. «Ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει ποτέ ούτε με τον ίδιο ούτε μέσω τρίτου», γράφουν οι δικηγόροι του παθολόγου.

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ο γιατρός έλειπε, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν. Πιο συγκεκριμένα ήταν για φαγητό σε εστιατόριο, ανυποψίαστος, «γεγονός που αποδεικνύει ότι ουδόλως σχετίζεται με το ραντεβού του ή την θεραπεία του», γράφουν.

Η ανακοίνωση της υπεράσπισης έκλεισε, τονίζοντας πως «αυτά είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά από το σύνολο των πολλών αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό».

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του Ηλία Θεοδωρόπουλου

«Μέχρι σήμερα ο εντολέας μας ιατρός αναμένει σιωπηλά με σεβασμό την συλλογή στοιχείων από την Ανάκριση χωρίς μη σκόπιμες τηλεοπτικές συζητήσεις.

Από τις ανακριτικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα έχει αποδειχθεί ότι ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21) το οποίο κατέφτασε 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.

Αυτή είναι η μόνη διασύνδεση του με το διερευνώμενο ιατρικό περιστατικό. Ως απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων, και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ.

Άλλωστε, την ώρα άφιξης του εκλιπόντος φεύγει αποδεδειγμένα για φαγητό γεγονός που αποδεικνύει ότι ουδόλως σχετίζεται με το ραντεβού του ή την θεραπεία του καθώς δεν μένει ούτε για να τον δει ούτε καν για να συνομιλήσουν κοινωνικά άλλωστε ούτε τηλεφωνικά δεν έχουν μιλήσει ποτέ ούτε με τον ίδιο ούτε μέσω τρίτου.

Επί μία ώρα περίπου λείπει στο εστιατόριο όντας ανυποψίαστος για οτιδήποτε ανησυχητικό γεγονός που θα επιβεβαιώσει και αυτόπτης ως αιτηθήκαμε. Στην επιστροφή του στο ιατρείο λίγο πριν τις 15.00 ξαπλώνει στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο) γεγονός που αποδεικνύεται επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος. Ο ασθενής του καταφτάνει 15.30 και τον ευρίσκει στην κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω και το ιατρείο σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας χωρίς τίποτα το «επείγον» να υφίσταται στον χώρο.

Ο ασθενής του καταθέτει ότι μέχρι περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) εξεταζόταν από τον ιατρό, μάλιστα 16.06 λαμβάνει μήνυμα στο κινητό του από άυλη συνταγογράφηση που ενεργεί ο ιατρός για γαστροσκόπηση με βέβαια ημέρα και ώρα.

Περίπου 6 λεπτά προ της κλήσης του ΕΚΑΒ (16.21) και ενώ του συνταγογραφούσε δεύτερη εξέταση καρδιολογικής φύσεως καλείται προς συνδρομή προς το εξεταστήριο της συζύγου του και περί τα 6 λεπτά μετά ο ασθενής ακούει την κλήση του ΕΚΑΒ. Φεύγοντας από το ιατρείο ο ασθενής καταθέτει ότι βλέπει το ΕΚΑΒ να μπαίνει (καταγραφή ώρας άφιξης ΕΚΑΒ 16.26).

Αυτά είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά από το σύνολο των πολλών αυτοπτών μαρτύρων και το βιντεοληπτικό υλικό (αναφορικά με την απουσία του στο εστιατόριο). Τέλος, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχει σκιαγραφηθεί μία εικόνα εγκληματική για τον ιατρό … οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο – μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο.

Με την ιδιότητα των πληρεξουσίων δικηγόρων

Για τον ιατρό

Αθήνα 29/9/2026

Νίκος Τ. Αγαπηνός Τέλλος Ν. Αγαπηνός».