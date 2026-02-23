Μια γιγάντια λαγάνα ετοίμασαν και φέτος οι φούρνοι στο Περιστέρι στο πλαίσιο του εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας.

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, διοργάνωσαν και φέτος μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή, με εκατοντάδες πολίτες να καταφτάνουν στο Εκθεσιακό Κέντρο της περιοχής.

Νωρίτερα, οι αρτοποιοί χρειάστηκαν 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά για να φτιάξουν την λαγάνα γίγας.