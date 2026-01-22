Ο δήμος Λαγκαδά ανακοίνωσε ότι σήμερα Πέμπτη (22/1), οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς επίσης και οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ, θα λειτουργήσουν κανονικά. Κλειστά θα παραμείνουν για μια ακόμη ημέρα τα σχολεία στη δημοτική ενότητα Λαχανά, λόγω της έντονης χιονόπτωσης που συνεχίζεται στην περιοχή.

Παράλληλα με απόφαση των δημάρχων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Χίου, Ανατολικής και Δυτικής Σάμου όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη. Το ίδιο ισχύει και για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Mε απόφαση του δημάρχου, αναστέλλεται σήμερα Πέμπτη η λειτουργία όλων των σχολικών δυνάμεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Σερβίων Κοζάνης.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο ωράριό τους. O Δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον Δήμο Φλώρινας τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρεσπών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον Δήμο Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ του Δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί επανεκτίμηση της κατάστασης.

Στον Δήμο Νεστορίου οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ. Την ίδια ώρα θα προσέλθουν και οι μαθητές στα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και στο ΕΕΕΕΚ του Δήμου Αργους Ορεστικού. Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ MEA, θα λειτουργήσουν κανονικά.