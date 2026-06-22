Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με την κυβέρνηση να προσπαθεί να βρει λύσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο MEGA και γνωστοποίησε ότι η χώρας μας σχεδιάζει να επιδοτήσει τους Έλληνες ψαράδες για την αλίευση των λαγοκέφαλων.

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή μεγαλύτερη από την Κύπρο. Εκεί ήταν 3 ευρώ το κιλό, το έκαναν 4,73. Εμείς, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο, λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Δεν θέλω να πω τιμές, πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός είναι να δώσουμε ένα κίνητρο. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες».

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«Ο λαγοκέφαλος, από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε τον πληθυσμό του. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση σε περιόδους αναπαραγωγής. Είναι ένα τοξικό ψάρι. Υπάρχει ειδική διαχείριση και συγκεκριμένοι κανονισμοί. Δεν είναι απλώς ότι πιάνω τους λαγοκέφαλους και τους πετάω. Πρέπει να καταμετρηθούν, να τοποθετηθούν σε ειδικά ψυγεία και στη συνέχεια να οδηγηθούν σε υψικάμινο για καύση», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.