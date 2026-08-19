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Σημαντικές αλλαγές που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία των καταναλωτών και την αποσαφήνιση των κανόνων δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές φέρνει η νέα Υπουργική Απόφαση 66390 (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5023 Β΄/11.08.2026).

Η νέα απόφαση τροποποιεί την υπ’ αρ. 9181/07-02-2022 απόφαση για το υπαίθριο εμπόριο, καθορίζοντας σαφείς υποχρεώσεις τόσο για τη σήμανση των πάγκων όσο και για τη διαδικασία μετατροπής ή προσθήκης προϊόντων στις άδειες των πωλητών.

Νέοι κανόνες για τη σήμανση των πάγκων

Κεντρικός πυλώνας της νέας ρύθμισης είναι η υποχρέωση τοποθέτησης σταθερής πινακίδας σε εμφανές σημείο του πάγκου πώλησης, κατασκευασμένης από ξύλο ή μέταλλο, με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα.

Για τους παραγωγούς Πωλητές:

Η πινακίδα πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά:

Τη λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα.

με κεφαλαία γράμματα. Το ονοματεπώνυμο του πωλητή.

Τον αριθμό της άδειας παραγωγού πωλητή.

Τον αριθμό μητρώου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.).

Την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των πωλούμενων προϊόντων.

Για τους επαγγελματίες Πωλητές:

Η πινακίδα πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά:

Τη λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα.

με κεφαλαία γράμματα. Το ονοματεπώνυμο του πωλητή.

Τον αριθμό της άδειας επαγγελματία πωλητή.

Τον αριθμό μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Προϋποθέσεις προσθήκης ή τροποποίησης προϊόντων στην άδεια

Η νέα Υπουργική Απόφαση θέτει αυστηρά κριτήρια για την τροποποίηση των προϊόντων που δικαιούται να πουλάει ένας παραγωγός ή επαγγελματίας.

Όσον αφορά τους Παραγωγούς για να προσθέσει ή να τροποποιήσει είδη στην άδειά του, ο παραγωγός πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

Διετία από την άδεια: Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο έτη από τη χορήγηση της αρχικής άδειας. Ετήσιος περιορισμός αιτήσεων: Να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης. Δήλωση ΟΣΔΕ και Ποσοτήτων: Να προσκομίσει τη δήλωση ΟΣΔΕ από την οποία προκύπτει η παραγωγή των αιτούμενων ειδών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τις διατιθέμενες ποσότητες. Σε περίπτωση προϊόντων που δεν δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ιδίας παραγωγής και ποσοτήτων. Φορολογική τακτοποίηση: Να έχει δηλώσει τη δραστηριότητα στην αρμόδια ΔΟΥ, έχοντας προσθέσει τον αντίστοιχο ΚΑΔ στο φορολογικό του προφίλ.

Οι επαγγελματίες πωλητές επιτρέπεται να πωλούν προϊόντα μίας μόνο κατηγορίας (Α, Β, Γ, Δ ή Ε). Ειδικά για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής και της κατηγορίας Θ’.

Για την τροποποίηση της κατηγορίας απαιτείται:

Παρέλευση δύο ετών από τη χορήγηση της άδειας. Παρέλευση ενός έτους από την τελευταία αντίστοιχη αίτηση. Προσθήκη του σχετικού ΚΑΔ στη φορολογική αρχή.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών αναφέρει:

«ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 66390 (ΦΕΚ 5023 Β΄/11.08.2026), η οποία τροποποιεί την υπ’ αρ. 9181/07-02-2022 (Β’ 433) απόφαση,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις – διευκρινήσεις:

Για τους παραγωγούς:

Ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων που αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα δραστηριοποίησης που του έχει χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του,

εφόσον ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον παραγωγό πωλητή,

β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης,

γ) ο πωλητής έχει προσκομίσει δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) από την οποία προκύπτει ότι παράγει

το είδος ή τα είδη για τα οποία αιτείται την προσθήκη στην άδειά του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι, τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια

παραγωγή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ποσότητα που θα διατεθεί στο υπαίθριο εμπόριο,

δ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ.

Ο παραγωγός πωλητής σε λαϊκή αγορά πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του σε πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 1 μ. επί 0,40 μ. από ξύλο ή μέταλλο, η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές μέρος στο σημείο πώλησης (πάγκο) ειδών, όπου θα αναγράφονται τα εξής:

α) η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα,

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,

γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή,

δ) ο αριθμός μητρώου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) – Ο.Π.Σ.Α.Α.,

ε) η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που πωλούνται.

Για τους επαγγελματίες:

1.Ο επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή/και το σύνολο των προϊόντων μίας μόνο από τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ

και Ε του άρθρου 2Α της κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον αυτά αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης που του

έχουν χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του.

Ειδικώς, οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να επιλέξουν, ως μοναδική κατηγορία δραστηριοποίησης, και την

κατηγορία Θ’ του άρθρου 2 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

Εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) έτη από την χορήγηση της άδειας στον επαγγελματία πωλητή,

β) έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την τελευταία υποβολή αντίστοιχης αίτησης

γ) ο πωλητής έχει δηλώσει στην αρμόδια φορολογική αρχή ότι ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα και έχει προστεθεί ο αντίστοιχος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο φορολογικό του προφίλ

Ο επαγγελματίας πωλητής σε λαϊκή αγορά πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του σε πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 1 μ. επί 0,40 μ. από

ξύλο ή μέταλλο, η οποία να είναι σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σε εμφανές μέρος στο σημείο πώλησης (πάγκο) ειδών, όπου θα αναγράφονται τα εξής:

α) η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα,

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,

γ) ο αριθμός άδειας επαγγελματία πωλητή δ) ο αριθμός μητρώου στο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) – Ο.Π.Σ.Α.Α.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 66390 στο ΦΕΚ 5023 Β’ /11.08.2026».