Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών, μετά τη σημερινή συνάντηση στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς προγραμματίστηκαν τα ραντεβού με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ακυρώθηκε η αυριανή συγκέντρωση στη λαχαναγορά. Έτσι από την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά.

Νωρίτερα, σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών στο υπουργείο Οικονομικών. Οι εκπρόσωποι ζήτησαν δύο ραντεβού με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την ερχόμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι, εφόσον αυτά οριστικοποιηθούν, θα προχωρήσουν σε αναστολή της απεργίας τους.

Το πρωί, στο Yπουργείο Ανάπτυξης, βγήκε «λευκός καπνός» στην συνάντηση των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. «Οι όποιες τροποποιήσεις που ζητούσαμε για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών, μας έχει ικανοποιήσει στο 99,9%», δήλωσε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος, Άγγελος Δεμερτζής.

«Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα:

– Εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

– Υλοποιείται η προκήρυξη των κενών θέσεων.

– Καθιερώνεται ηλεκτρονική κλήρωση και δημιουργείται εξελιγμένη Ψηφιακή Πύλη Λαϊκών Αγορών.

– Ακόμη θα καθοριστεί επίσης ανώτατο ημερήσιο τέλος, ενώ αντιμετωπίζονται θέματα όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής.

– Θεσμοθετείται, επίσης, ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.