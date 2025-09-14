Το βράδυ του Σαββάτου, (13/9), στον δρόμο Ασωπού, Νεάπολης, Ελαφονήσου, Μονεμβασιάς, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγέλη από 10 αγριογούρουνα!

Ο οδηγός στάθηκε τυχερός και δεν έπαθε κάτι, αλλά το περιστατικό αυτό δείχνει για άλλη μια φορά πόσο επικίνδυνος είναι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας.

Στο συγκεκριμένο σημείο ο φωτισμός είναι ελλιπής, ο δρόμος παραμένει στενός και χωρίς διαγράμμιση, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολυσύχναστο, τουριστικό επαρχιακό άξονα που συνδέει περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως η Ελαφόνησος, η Νεάπολη και η Μονεμβασιά.

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των οδηγών που διέρχονται συχνά από τον δρόμο – «καρμανιόλα», όπως τον αποκαλούν, ζητώντας επιτακτικά από τις αρμόδιες Αρχές να υπάρξει άμεση μέριμνα για έργα βελτίωσης, προτού θρηνήσουμε θύματα.

Ένας δρόμος που οδηγεί και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Πλύτρα και η Ελιά Λακωνίας.

Είναι απίστευτο ότι το 2025, σε μια τόσο σημαντική και τουριστική επαρχιακή οδό, δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός.

Με τόσα ατυχήματα που έχουν γίνει, το σκοτάδι συνεχίζει να σκορπίζει τον τρόμο.

Μια πραγματική ντροπή που κοστίζει ζωές και παίζει με την ασφάλεια όλων μας.

