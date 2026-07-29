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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Αγερανό Γυθείου στη Λακωνία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικής Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.