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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Αγερανό Γυθείου στη Λακωνία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικής Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Wildfire in the area #Ageranos of the regional unit of #Lakonia
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026