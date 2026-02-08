Μια υπόθεση που σοκάρει εξιχνίασαν οι τοπικές Αρχές, καθώς όπως ανακάλυψαν οι συγγενείς ενός 63χρονου εργάτη, προτίμησαν να προστατεύσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, παρά τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν και στενός συγγενής τους.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Σπάρτης, αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη για απόπειρα συγκάλυψης εργατικού δυστυχήματος, στο οποίο εμπλέκονται στενοί συγγενείς του θύματος.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικία, όπου ο άτυχος 63χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση, εν ώρα εργασίας.

Αντί να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές και να καλέσουν σε βοήθεια, οι συγγενείς του φέρονται να προχώρησαν σε σκηνοθετημένη μεταφορά της σορού του 63χρονου, προσπαθώντας να αποκρύψουν τα πραγματικά αίτια του θανάτου.

Το ανατριχιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Ιανουαρίου, στους Μολάους Λακωνίας, στο χωριό Φοινίκι.

Αρχικά, ο θάνατος του 63χρονου παρουσιάστηκε ως ατύχημα στην αυλή του πατρικού του, όμως η έρευνα αποκάλυψε ότι είχε τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό Εταιρείας που ανήκει στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι οι συγγενείς του θύματος, μετέφεραν το άψυχο σώμα του σε αυτοκίνητο, και το μετέφεραν περίπου 150 μέτρα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν πλαστό σκηνικό για τον θάνατό του.

Το κίνητρο ήταν η προστασία της οικογενειακής Εταιρείας, ώστε ο θάνατος εν ώρα εργασίας, να μην επιφέρει ποινικές ευθύνες στα μέλη της οικογένειας.

Η 49χρονη ιδιοκτήτρια της Εταιρείας και σύζυγός του 63χρονου, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η προανάκριση έδειξε ότι ακόμη τέσσερα άτομα συμμετείχαν στις έκνομες ενέργειες για να αποφευχθούν ποινικές και αστικές ευθύνες.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το εργατικό δυστύχημα στην Λακωνία

«Συνελήφθη, χθες (6.2.2026) το απόγευμα, στη Σπάρτη, από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 68χρονος ημεδαπός, με την αυτόφωρη διαδικασία για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 4 άτομα, για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία από αμέλεια, ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 12.1.2026 σε τοπική Κοινότητα του Δήμου Μονεμβασίας, εντοπίστηκε νεκρός 63χρονος ημεδαπός σε αύλειο χώρο πατρικής του οικίας.

Την έρευνα είχε αναλάβει αρχικά το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, ωστόσο στο πλαίσιο συμπληρωματικής προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, προέκυψε ότι ο 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα μετά από πτώση, κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε άλλη οικία, για λογαριασμό Εταιρείας 49χρονης ημεδαπής.

Σε βάρος της 49χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ από την περαιτέρω προανάκριση προέκυψε ότι ακόμη 4 άτομα προχώρησαν σε έκνομες ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή ποινικών και αστικών ευθυνών.

Ειδικότερα, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό, η σορός του 63χρονου μεταφέρθηκε με όχημα από το 68χρονο συγγενικό του πρόσωπο καθώς και 3 ακόμα άτομα στην πατρική του οικία, όπου τοποθετήθηκε στον αύλειο χώρο της κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται η ψευδής εντύπωση ότι ο θάνατός του επήλθε στο σημείο αυτό, πλησίον της οικίας που λάμβαναν χώρα οι εργασίες.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης».